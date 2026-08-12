EN VIDEO: Realizaron demolición controlada del edificio Samantha A en La Guaira tras graves daños por los terremotos

La tarde de este martes se realizó la demolición controlada del edificio Samantha A, ubicado en el sector Playa Grande del estado La Guaira.

«En La Guaira ya se han realizado varias demoliciones controladas y con total éxito. Todo se ha hecho con planificación, tomando las medidas de seguridad y conversando previamente con las familias de los edificios afectados», indicó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en una publicación en Instagram.

En el clip se puede ver al propio Cabello accionando el detonador de manera remota para la demolición del edificio. Tras la operación, destacó que todo salió según lo planeado y no resultaron afectadas estructuras cercanas.

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«Felicitaciones, muy bien, tecnología venezolana, venezolanos haciendo su trabajo como saben hacerlo, de manera impecable. Felicitaciones a todo este equipo que ha estado mañana, tarde y noche, hacen los estudios, la revisión, los cálculos y se somete a consulta entre ellos mismos, se toma la decisión y ahí están los resultados», añadió el ministro.

En el lugar también estuvieron bomberos para trabajos de refrescamiento y perros para descartar que no hayan quedado explosivos sin detonar.