VIDEO: María Corina Machado en el Foro América Libre: «Nuestra transición a la libertad solo puede ser con la gente»

La líder opositora María Corina Machado afirmó este martes, 11 de agosto, que la transición democrática en Venezuela solo será posible si tiene como protagonista a la sociedad civil, y rechazó que el proceso pueda convertirse en una negociación exclusiva entre grupos de poder.

Así lo señaló la dirigente, quien participó por videoconferencia en una nueva edición del Foro América Libre, organizado por la Fundación Konrad Adenauer en Montevideo, en Uruguay.

«Nuestra transición a la libertad y a la democracia solo puede ser con la gente», enfatizó Machado, quien insistió en que los venezolanos deben ser «protagonistas y garantes» de la sostenibilidad de cualquier cambio político.

Según la dirigente, cerca del 90 % de los venezolanos quiere vivir en democracia y libertad, un dato que consideró una de las principales fortalezas del país de cara a una transición estable.

Asimismo, Machado reivindicó el papel de la sociedad civil en los últimos años y recordó las primarias opositoras de 2023 y las presidenciales de 2024, en las que —dijo— participaron más de un millón de voluntarios. «No puede haber gobierno del pueblo sin el pueblo», sostuvo, al señalar que la oposición demostró su mayoría a través de las actas electorales para derrotar a Nicolás Maduro.

“Si todos hoy hablamos de una América libre, es porque la historia de nuestro continente entero es la de un ideal que se levanta sobre la defensa de la dignidad de cada ser humano”. @MariaCorinaYA en el Foro @America_Libre1, de la Fundación Konrad Adenauer pic.twitter.com/MZKwnvwRKZ — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) August 11, 2026

REPRESIÓN TRAS LAS PRESIDENCIALES

La dirigente también se refirió a los años de persecución y represión posteriores a los comicios de 2024, que a su juicio, lejos de desmovilizar a la población, fortalecieron la determinación de los venezolanos de recuperar sus libertades.

«Los años de terror nos hicieron más valientes, los años de hambre más generosos», expresó, y añadió que ese período también dejó como enseñanza la importancia de negociar de buena fe.

PAPEL DE ESTADOS UNIDOS

Además, Machado atribuyó a Estados Unidos, al presidente de ese país, Donald Trump, y al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, un papel determinante en el inicio de una nueva etapa dirigida a «desmontar el sistema represivo en Venezuela».

Sus declaraciones se producen mientras el gobierno y sectores de la oposición —agrupados en la Asamblea Nacional electa en 2015— mantienen conversaciones con activa participación estadounidense, en un proceso que busca definir las condiciones para una eventual transición. «Yo confío en los venezolanos, yo confío en nuestra gente», dijo Machado.

«El desafío ahora es avanzar hacia una transición democrática que permita reconstruir las instituciones republicanas», señaló, al considerar que estas se encuentran actualmente «en ruinas», sentenció.