EN VIDEO: Piloto venezolano trajo ayuda humanitaria desde EEUU, al aterrizar en el país descubrió que su familia murió tras terremotos

Un piloto venezolano identificado como Eduardo, quien fue el primero en llegar a Venezuela con un cargamento de ayuda humanitaria proveniente de los migrantes en Estados Unidos, vivió un desgarrador momento tras aterrizar en el país y enterarse de que su familia no había sobrevivido a los devastadores terremotos.

«El dolor no es solo en La Guaira o Caracas. Esta herida llega a Miami. El piloto que llevó el primer avión con ayuda humanitaria desde la diáspora venezolana en Florida, al llegar se enteró de que su familia murió con el crujir de la tierra», informó el periodista Juan Carlos Aguirre Romero en sus redes sociales.

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«El dolor de uno no se quita, solo se limpia», agregó.

El comunicador agregó un video que muestra el momento en el que los migrantes venezolanos le hacen una videollamada al piloto para darle fuerza y reconocer su loable labor.

Asimismo, dieron a conocer que tienen previsto que Eduardo siga participando en las labores de apoyo humanitario con nuevos vuelos destinados al traslado de ayuda para las personas afectadas por los terremotos de 7,2 y 7,5 que se registraron el miércoles.