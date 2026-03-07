EN VIDEO: Periodista Ramón Centeno fue operado con éxito y así fue su emotiva reacción tras dar sus primeros pasos

El periodista Ramón Centeno dio sus primeros pasos este sábado, dejando atrás las secuelas físicas de su detención tras una exitosa intervención quirúrgica, momento que quedó registrado en video y que calificó como «un milagro».

El cirujano Leopoldo Maizo acompañó y guio cuidadosamente al comunicador durante este ejercicio inicial de movilidad. El especialista ofreció indicaciones precisas mientras impulsaba a su paciente a confiar plenamente en sus piernas.

«Te vas a impulsar con tu brazo para levantarte… deja el peso en las dos piernas, tranquilo», instruyó el doctor mientras sostenía a Centeno y supervisaba cada movimiento.

Ramón Centeno logró ponerse de pie y avanzar poco a poco bajo la supervisión de Maizo, quien celebró con entusiasmo el rápido progreso. «Excelente, excelente… ya lo hiciste, ya estás caminando», le aseguró el médico.

El comunicador recorrió varios metros y exteriorizó su profunda emoción ante el resultado del procedimiento. «Esto es un milagro», afirmó conmovido al notar el avance en su estado físico.

El doctor Maizo confirmó la evolución positiva del periodista y recomendó repetir estos ejercicios diariamente. «Todo salió bien», señaló el especialista mientras marcaba la pauta para la rehabilitación.

Los amo ❤️

Gracias a #Venezuela, al mundo por tanto apoyo 🫂 pic.twitter.com/wMpZiARNj4 — Ramón Centeno (@Boligrafo5G) March 7, 2026

MÁS PALABRAS DE RAMÓN CENTENO

Centeno manifestó su férrea voluntad de dejar atrás cualquier ayuda técnica permanente durante su proceso de recuperación. «La silla de ruedas ya no la quiero nunca más», sentenció el periodista.

Este avance médico simboliza una nueva etapa en la vida del periodista, marcada por la esperanza de retomar sus actividades cotidianas. La superación personal guía cada uno de sus movimientos actuales.

El médico incluso lanzó un reto personal a Ramón Centeno para motivar su constancia en los próximos días. «Te quiero ver llegando caminando a consulta el martes, con la andadera. Nada de silla de ruedas», le exhortó.