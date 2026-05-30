Venezuela

EN VIDEO: Nueva rotura de tubería matriz en El Cafetal dejará sin servicio de agua a varios sectores de Baruta

Jhoan Melendez
Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Foto: Composición

Una nueva avería en una tubería de 72 pulgadas del Sistema Tuy II, situada en el bulevar de El Cafetal a la altura de Santa Sofía, obligó a las autoridades a suspender temporalmente el suministro de agua en varios sectores del municipio Baruta, informó el alcalde Darwin González este sábado.

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La autoridad municipal confirmó el suceso e indicó que el personal de Hidroven ya trabaja en la zona para atender la emergencia y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

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González explicó que planificaron la reparación de la falla para el próximo lunes. Sin embargo, la estructura cedió durante la madrugada debido a la fuerte presión del agua, una situación imprevista que aceleró la necesidad de intervenir la tubería de forma inmediata. A la vez, señaló que, de acuerdo con la experiencia en este tipo de contingencias, las labores podrían extenderse entre 24 y 48 horas.

El gobernante municipal aclaró que el tiempo definitivo de los trabajos dependerá de las evaluaciones técnicas que realicen las cuadrillas encargadas de la reparación. Por su parte, los funcionarios de PoliBaruta, Protección Civil Baruta y la Policía Nacional desplegaron un operativo especial en materia de movilidad para minimizar el impacto directo en la circulación vehicular de la zona.

MISMA TUBERÍA EN EL CAFETAL HABÍA SUFRIDO UNA ROTURA LA SEMANA PASADA

Los cuerpos de seguridad adoptaron la habilitación de un canal de contraflujo en el bulevar de El Cafetal como medida principal para facilitar el tránsito mientras se desarrollan los trabajos en la vía. En ese contexto, alcalde aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía sobre el avance de las labores y la evolución de la situación en esta importante arteria vial del municipio.

La semana pasada la misma tubería registró una rotura en El Cafetal, pero en un tramo diferente. Los equipos de Hidroven ejecutaron las reparaciones correspondientes en esa oportunidad para subsanar el problema. Sin embargo, la intensa presión del agua provocó este nuevo colapso del sistema de distribución en la zona afectada.

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