EN VIDEO: Nueva rotura de tubería matriz en El Cafetal dejará sin servicio de agua a varios sectores de Baruta

Una nueva avería en una tubería de 72 pulgadas del Sistema Tuy II, situada en el bulevar de El Cafetal a la altura de Santa Sofía, obligó a las autoridades a suspender temporalmente el suministro de agua en varios sectores del municipio Baruta, informó el alcalde Darwin González este sábado.

La autoridad municipal confirmó el suceso e indicó que el personal de Hidroven ya trabaja en la zona para atender la emergencia y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

¡Atención, baruteños!@hidroven_ve informa que habrá a una interrupción del servicio de agua debido a una avería en la tubería de 72” del Sistema Tuy II, en el Boulevard de El Cafetal a la altura de Santa Sofía. Ya nuestros equipos de @PoliBaruta y @Baruta_PC se encuentran en… pic.twitter.com/tvcRxPXeWd — Darwin González (@darwingonzalezp) May 30, 2026

González explicó que planificaron la reparación de la falla para el próximo lunes. Sin embargo, la estructura cedió durante la madrugada debido a la fuerte presión del agua, una situación imprevista que aceleró la necesidad de intervenir la tubería de forma inmediata. A la vez, señaló que, de acuerdo con la experiencia en este tipo de contingencias, las labores podrían extenderse entre 24 y 48 horas.

El gobernante municipal aclaró que el tiempo definitivo de los trabajos dependerá de las evaluaciones técnicas que realicen las cuadrillas encargadas de la reparación. Por su parte, los funcionarios de PoliBaruta, Protección Civil Baruta y la Policía Nacional desplegaron un operativo especial en materia de movilidad para minimizar el impacto directo en la circulación vehicular de la zona.

#30May 7:22 AM | Feliz sábado, vecinos. Durante esta madrugada se rompió una tubería correspondiente al Tuy II Norte, ubicada a la altura de Santa Sofía en El Cafetal. Por ello, pararon el alimentador norte. Las zonas afectadas son Lomas del Mirador, Las Mesetas, Santa Inés y… pic.twitter.com/KQi8x5yvu2 — Luis Eduardo Aguilar (@luisaguilarj) May 30, 2026

MISMA TUBERÍA EN EL CAFETAL HABÍA SUFRIDO UNA ROTURA LA SEMANA PASADA

Los cuerpos de seguridad adoptaron la habilitación de un canal de contraflujo en el bulevar de El Cafetal como medida principal para facilitar el tránsito mientras se desarrollan los trabajos en la vía. En ese contexto, alcalde aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía sobre el avance de las labores y la evolución de la situación en esta importante arteria vial del municipio.

La semana pasada la misma tubería registró una rotura en El Cafetal, pero en un tramo diferente. Los equipos de Hidroven ejecutaron las reparaciones correspondientes en esa oportunidad para subsanar el problema. Sin embargo, la intensa presión del agua provocó este nuevo colapso del sistema de distribución en la zona afectada.