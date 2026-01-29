EN VIDEO: Nicolás Maduro Guerra reveló nuevos detalles sobre la salud de su padre y Cilia Flores

El diputado Nicolás Maduro Guerra aseguró que su padre ha conservado su buen estado de ánimo y se está recuperando satisfactoriamente de los golpes que recibió durante su captura.

Durante una entrevista, el parlamentario también se refirió a los golpes recibidos por Cilia Flores. «Se sospechó de alguna costilla rota, pero fue solo un golpe».

Con respecto a su padre, indicó: «El presidente igual cuando lo capturan, cuando lo secuestran, la rodilla se la lastima, pero también fue un golpe, no fue a mayores y se le ha ido mejorando bastante», acotó.

«En general en cuanto a la salud, tienen sus pastillas para la tensión», continuó.

#ULTIMAHORA | Dip. Nicolás Maduro Guerra habla sobre la salud y estado de ánimo del Pdte. Nicolás Maduro y primera combatiente Cilia Flores 🌹 “Están de buen humor” #27Enero pic.twitter.com/qJnOWPmcP4 — El Cuarto Rojo (@ElCuartoRoj0) January 28, 2026

Incluso, señaló que se sigue tomando todo con humor. «Cuando nos pidieron los lentes, los anteojos, le llevaron una fórmula que no servía y dijo: ‘Bueno, aquí estoy viendo doble, Cilia, tengo 63 años y ya la vista no me da, pero en ánimo y el humor está intacto, la serenidad de ellos».

NO HABRÁ ELECCIONES EN 90 DÍAS

Por otra parte, sostuvo que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez no tiene previsto declarar la «falta temporal» y llamar a elecciones tras 90 días como lo establece la Constitución.

«El Tribunal Supremo de Justicia no legitima el secuestro y por lo tanto no declaramos la falta temporal, no se declara (…). Aquí no hay falta temporal, aquí no hay ningún lapso corriendo. No está planteado elecciones», dijo el hijo de Nicolás Maduro.

La Constitución ordena que ante la falta temporal del presidente, la vicepresidenta asume el poder por un lapso de 90 días prorrogables. El pasado 3 de enero el TSJ emitió una sentencia donde otorgó el control del país a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y habló de «ausencia forzosa», un término que no existe en la ley.