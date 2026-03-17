Venezuela

EN VIDEO: Nicolás Maduro Guerra reveló nuevos detalles sobre la salud de su padre detenido en Nueva York

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
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El diputado Nicolás Maduro Guerra aseguró que su padre ha conservado su buen estado de ánimo a pesar de estar detenido en una cárcel de Nueva York.

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«¿Ustedes creen que Nicolás quiere que nos paralicemos?, ¿Qué nos gane la tristeza? Que nos pongamos que no queremos hacer nada. No, ustedes en algún momento de la historia van a poder escuchar la energía tan arrech… que transmite Nicolás cada vez que nos llama», comentó.

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Destacó que las veces que se han podido comunicar, Maduro ha expresado que «en la cárcel está fuerte, digno y firme con el proceso de sus ideales, irreductible».

REVELARON IMPACTANTES DETALLES SOBRE LA RUTINA DE MADURO EN UNA PRISIÓN DE NUEVA YORK

Luego de su detención el pasado 3 de enero en Caracas, Nicolás Maduro pasa sus días detrás de una puerta metálica en una habitación de pocos metros cuadrados, con una litera fijada a la pared.

Según contaron a ABC los abogados de otros internos que se encuentran en un módulo cercano, la voz de Maduro retumba por los pasillos de la prisión en las noches. «¡Yo soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado, que aquí se nos maltrata!», grita desde su celda en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC).

En este sentido, destacó las malas condiciones del centro penitenciario. «Está en unas condiciones de abandono total, con falta de financiación, sin suficiente personal. Es un lugar en el que a nadie le gustaría pasar un minuto».

El consultor penitenciario Sam Mangel, quien trabajó durante años con internos en centros federales, calificó al MDC como «el infierno en la tierra».

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A ese lugar llevan a imputados en espera de juicio o de sentencia definitiva. Por allí han pasado personas de la talla del rapero Sean ‘Diddy’ Combs; Ghislaine Maxwell, la pareja del magnate pederasta Jeffrey Epstein; el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández; o Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, antiguo jefe de la Inteligencia chavista.

Según fuentes conocedoras de su situación, Maduro estaría en la Unidad de Alojamiento Especial, la SHU por sus siglas en inglés. Se trata de la unidad de confinamiento en solitario. Esta ala tiene varios objetivos en el sistema penitenciario: aislamiento disciplinario, prevención de suicidios y protección de internos de alto perfil o en riesgo.

Los detenidos allí se encuentran en encierro casi permanente y bajo un estricto régimen de aislamiento. La celda tiene tres metros de largo por dos de ancho, cuenta con la cama metálica, un retrete, un lavabo y una ventana estrecha por la que apenas entra luz natural.

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