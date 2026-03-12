Trump y Putin hablaron de Venezuela durante su primera llamada de 2026: «La conversación fue franca y constructiva»

La primera conversación telefónica del año entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se extendió durante cerca de una hora y fue calificada por Moscú como «franca» y «constructiva».

Según el Kremlin, ambos mandatarios abordaron principalmente la situación en Irán y Venezuela, dos escenarios que han escalado en tensión durante las últimas semanas.

De acuerdo con Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, citado por EFE y otros medios, la discusión sobre Venezuela estuvo directamente vinculada al mercado petrolero, cuyo precio ha aumentado de forma significativa tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes.

Como se sabe, este repunte energético ha reactivado la preocupación global por la estabilidad de los suministros y por el papel que Caracas podría desempeñar en un contexto de volatilidad.

Asimismo, Ushakov indicó que esta conversación telefónica fue la primera entre ambos líderes desde diciembre de 2025, la cual duró cerca de una hora y fue «franca» y «constructiva».

Ushakov destacó que el intercambio permitió revisar la evolución de varios conflictos abiertos y explorar posibles vías de cooperación, pese a las tensiones acumuladas entre Washington y Moscú.

SITUACIÓN EN IRÁN

En el caso de Irán, Putin presentó a Trump varias propuestas orientadas a un arreglo político-diplomático rápido, fruto de sus conversaciones recientes con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y con dirigentes de países del golfo Pérsico.

El mandatario ruso también reiteró su apoyo “inquebrantable” a Teherán tras la elección de Mojtaba Jameneí como sucesor del ayatolá Alí Jameneí, cuya muerte calificó como un “asesinato”.

También Putin expresó confianza en que el nuevo líder iraní mantendrá la cohesión interna, en medio de los bombardeos y la creciente presión internacional.

«Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en las tareas difíciles que afronta. Confío en que continuará con honor la labor de su padre y que unirá al pueblo iraní durante estas duras pruebas», señaló.

En la conversación que mantuvo el viernes con Pezeshkian, de hecho, Putin pidió un cese inmediato de las acciones militares y denunció la gran cantidad de víctimas entre la población iraní debido a los bombardeos.

«Quisiera destacar que se produjo un intercambio de opiniones sustancial y, a mi juicio, útil sobre este asunto», añadió este miércoles el asesor de Putin sobre el contacto con Trump.

¿QUÉ SE DIJO SOBRE UCRANIA?

En cuanto a Ucrania, Trump reiteró su interés en un rápido cese de hostilidades y una solución a largo plazo.

La parte rusa, agregó, que «valoró positivamente los esfuerzos de mediación que están realizando el equipo de Donald Trump y él mismo».

«Se presentó una descripción de la situación actual a lo largo de la línea de contacto, donde las tropas rusas avanzan de manera bastante exitosa», dijo el funcionario ruso.

A juicio de Ushakov, estos avances deben ser un factor que «anime» a Ucrania a optar por las negociaciones como vía de solución del conflicto.