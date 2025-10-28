EN VIDEO: Maduro reveló la razón por la que ya no presentan «pruebas» a EEUU

Nicolás Maduro aseguró este lunes que su gobierno ya no presenta a Estados Unidos pruebas de «hechos delictivos» porque la Casa Blanca no confió en las denuncias de un supuesto plan para atacar la Embajada norteamericana en Caracas.

Maduro habló sobre la crisis con Estados Unidos durante su programa semanal. Según el líder del oficialismo, la Casa Blanca y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) «están detrás de todas estas cosas».

«La última vez que les dimos todas las pruebas de quienes querían poner la bomba en la Embajada en Caracas, ellos sencillamente salieron a proteger a los que estaban poniendo la bomba», dijo Maduro desde el Cuartel San Carlos en la ciudad capital.

Maduro también acusó a la CIA de estar detrás de un «plan de autoataque que se iban a hacer a las naves militares (estadounidenses) al frente de Venezuela, en Trinidad y Tobago».

MENSAJE A TRINIDAD

Por otra parte, Maduro calificó de «alcahueta» a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Además, la acusó de apoyar las acciones de Estados Unidos en su despliegue militar en el mar Caribe.

«Lamentablemente, es una alcahueta propulsora de la guerra por sus propias debilidades personales, físicas, mentales y morales», acotó Maduro, quien acusó a Estados Unidos de orquestar un ataque de falsa bandera.

En otro orden de ideas, Maduro afirmó que la economía venezolana tendrá un crecimiento del 9% durante el 2025. «Todo a pulmón propio, con esfuerzo propio y sin depender de nadie en este mundo», agregó.

Las declaraciones se dieron mientras que Estados Unidos refuerza el despliegue en el Caribe. Aunque la Casa Blanca dice que el operativo busca hacer frente al narcotráfico, Maduro insiste en que el objetivo es un «cambio de régimen» en el país.