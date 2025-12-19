EN VIDEO: Maduro dice que «dudar en repudiar a la mafia» de María Corina es «traición»

Nicolás Maduro aseguró este jueves que es «traición» dudar en «repudiar a la mafia» de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a la vez que exigió a la ciudadanía defender al país.

Maduro encabezó este 18 de diciembre una actividad desde el Sistema Metrocable de Mariche, en el municipio Sucre del estado Miranda. Durante su alocución, volvió a mencionar a Machado, a quien llama «la sayona».

«Dudar en repudiar a la mafia de la sayona criminal que llamar a invadir a Venezuela y que nos quiten las riquezas, es traición», dijo Maduro, quien estaba acompañado de varios integrantes de su gobierno y el Alto Mando militar.

Asimismo, Maduro aseguró que «vacilar es perdernos» y pidió poner la «la piedra fundamental de la libertad sudamericana». «Dudar en defender nuestra tierra venezolana, soberanía o riquezas es traición», agregó el líder del oficialismo.

«Es tiempo de lealtad, valentía, patriotismo y máxima unión nacional de todos los venezolanos y venezolanas para defender nuestras tierras, riquezas, petróleo, pueblo y presente y derecho al futuro», acotó.

MADURO INSISTE EN LLAMADO A COLOMBIA

Por otra parte, Maduro reiteró que Venezuela seguirá comerciando con petróleo y otros productos, a pesar del bloqueo ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «Nosotros estamos en nuestra ley», añadió.

«Venezuela va a seguir su curso. Vamos a seguir produciendo los 14 motores y todos los productos que se venden en Venezuela seguirán saliendo al mercado internacional porque somos un país libre», aseguró.

Al igual que como hizo en la alocución del miércoles, Maduro insistió en su llamado a los militares colombianos a unirse a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a los venezolanos «como un solo Ejército».