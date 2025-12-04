EN VIDEO | Maduro confirma llamada con Trump: «Fue en tono de respeto»

Nicolás Maduro confirmó este miércoles que sostuvo una entrevista con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio del despliegue militar norteamericano en el mar Caribe y cerca de las costas venezolanas.

Maduro visitó esta tarde una comuna en Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda. Luego de no mencionar la llamada durante varios días, en esta jornada confirmó la conversación.

«Hace unos 10 días aproximadamente, desde la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump», expuso Maduro en la alocución.

Maduro se limitó a precisar que «la conversación fue en un tono de respeto», llegando a calificarla como «cordial». Sin embargo, no brindó mayores detalles sobre los temas tratados en la llamada o la duración de la misma.

MADURO PIDE «DIPLOMACIA»

Al igual que en otras alocuciones, Maduro pidió a Estados Unidos «diplomacia y paz». «Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, de estado a estado, de país a país, bienvenido el diálogo», añadió.

«Yo aprendí de seis años de canciller la prudencia diplomática. Luego, en estos años de presidente, me gusta la prudencia. A mí no me gusta la diplomacia de micrófonos. Cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser hasta que se den», agregó.

Las declaraciones de Maduro se dieron apenas unos días después de que Trump confirmó una llamada entre ambos. «No diría que salió bien ni mal», se limitó a decir el mandatario republicano.

A pesar de la llamada, ninguna de las partes ha confirmado el restablecimiento de contactos diplomáticos. Trump, por su parte, ha aseverado su discurso y este miércoles dijo que las acciones contra Venezuela van «mucho más allá» de una campaña de presión.

Estados Unidos mantiene el despliegue militar en el Caribe, el cual comenzó hace varios meses. Aunque la Casa Blanca dice que busca hacer frente al narcotráfico, Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».