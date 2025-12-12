Venezuela

EN VIDEO: Maduro acusa a María Corina de «aplaudir» en Oslo el «secuestro» del buque petrolero

Caraota Digital
Por Caraota Digital
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura

(EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este jueves a la líder opositora María Corina Machado de «aplaudir» desde Oslo -adonde viajó para recibir el Premio Nobel de la Paz- el que calificó como «secuestro», por parte de Estados Unidos, de un buque petrolero cerca de las aguas del país suramericano.

«Salió en una rueda de prensa hablando inglés, llamando que invadan Venezuela. Salió aplaudiendo y apoyando el secuestro armado del barco petrolero que llevaba petróleo venezolano. Ella salió delinquiendo, delinquiendo y delinquiendo», señaló el mandatario en un acto en una comuna de Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro dijo que Machado, quien llegó la madrugada de este jueves a la capital noruega tras 11 meses de vivir en la clandestinidad en Venezuela, hizo el «ridículo».

«Salió respirando por la herida, porque este pueblo está unido, movilizado, victorioso y este pueblo derrotó el fascismo, derrotó a los nazis, derrotó a los apellidos (en relación a la oposición mayoritaria del país) y más nunca volverán los apellidos a Venezuela», apuntó.

LO QUE DICE MARÍA CORINA SOBRE EL BUQUE

Machado aseguró que la oposición está «trabajando de manera ardua» con el Gobierno estadounidense para explicar en detalle su plan para una transición. Pero negó estar involucrada en las operaciones que la Administración de Donald Trump desarrolla en el Caribe.

«No estamos involucrados en absoluto en las decisiones u operaciones relacionadas con la seguridad nacional de otros países. Es decir, cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa. Y cuando sienten que su seguridad nacional está en juego, actúan en consecuencia», dijo la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025 en una rueda de prensa en Oslo.

Machado subrayó que va «un día a la vez» y recordó que ha dicho muchas veces que no va a especular sobre las estrategias o acciones de otros países.

«Desconozco si algún Gobierno, en este caso de Estados Unidos, tiene un ‘deadline’ (plazo), nosotros vamos hasta el final», añadió.

El miércoles, Estados Unidos interceptó y confiscó un buque petrolero cerca de las aguas de Venezuela. Lo que fue calificado por el Gobierno de Maduro como un «robo».

El petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense. Esto por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington. Aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano, según The New York Times.

El buque fue interceptado en un gran operativo, con efectivos estadounidenses fuertemente armados que lo abordaron desde helicópteros y lanchas rápidas.

Este jueves, la Casa Blanca informó que el buque será dirigido hacia un puerto estadounidense para que su petróleo sea requisado.

Este episodio aumenta la tensión entre ambos países tras meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe. Según la Casa Blanca, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas califica como una amenaza que busca propiciar un cambio de Gobierno.

EFE
