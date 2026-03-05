EN VIDEO: Madre se descompensó en plena protesta frente a la AN mientras clamaba por la libertad de su hijo

La madre de uno de los presos políticos que se encontraba protestando a las afueras de la Asamblea Nacional se descompensó mientras clamaba por la libertad de su hijo entre llanto.

La mujer responde al nombre de Nancy Peñaloza cuyo hijo es José Moreno, quien estaría relacionado con la Operación Gedeón.

«Constató de que ha sido reiteradamente torturado en el Fuerte Guaicaipuro. Hoy se desvaneció cuando declaraba a la prensa en medio de la protesta por la discriminación de la Ley de Amnistía», reportó la periodista Maryorin Méndez en sus redes sociales.

#AlMomento desde la Asamblea Nacional, este #5marzo Nancy Peñaloza, madre de José Moreno Peñaloza, se descompensa mientras denuncia y pide la libertad de su hijo señalado por su presunta participación en el Caso Gedeón.#CaleidoInforma#NotiDesca#QueSeanTodos pic.twitter.com/zFm1q2DkxA — Caleidoscopio Humano (@CaleidoHumano) March 5, 2026

«Mi hijo, ay Dios mío hasta cuándo», exclamaba entre llantos hasta que se descompensó. Por suerte las personas a su alrededor la agarraron evitando que cayera contra el suelo. Posteriormente, le brindaron atención primaria.

Familiares y allegados de presos políticos se concentraron este 5 de marzo frente al Parlamento para denunciar presuntas irregularidades en la aplicación de la Ley de Amnistía.

Los manifestantes se agruparon en la esquina de San Francisco, en el municipio Libertador, también para exigir la liberación plena de todos los detenidos por razones políticas, tanto civiles como militares.

En la protesta convocada por el Comité para la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), los familiares de los presos políticos acudieron con carteles con las fotos de los detenidos.

La ONG Foro Penal cifró este jueves en 526 el total de presos políticos. En el boletín, que tiene como fecha de corte el 02 de marzo, precisaron que 470 son hombres y 56 mujeres. Asimismo, de este grupo 353 son civiles y 173 militares, y solo uno de ellos es menor de edad. Entre los presos políticos hay 49 extranjeros o con doble nacionalidad.