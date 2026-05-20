EN VIDEO: Madre de preso político denunció la aberración que le hicieron a su nuera Yanín Pernía en el Inof

La madre del preso político, José Miguel Estrada, denunció que su nuera, Yanín Pernía, fue abusada sexualmente por 30 custodios.

«Sobre Yanín Pernía es la pareja de José Miguel Estrada, ella está en el Inof. Ella fue violada por 30 custodios. Entonces, ¿Para ella no hay excarcelación?», se preguntó.

Asimismo, destacó todos los daños que esta situación ha causado en su cuerpo. «Ha sufrido psicológicamente y vaginalmente está sufriendo de tanto maltrato por la violación sexual que le afectaron esos 30 custodios, que aparte de sus penes le introducían sus armas de reglamento».

«Para ella pido también la libertad», aseveró.

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Por otra parte, admitió que su temor es «que nos vuelvan a engañar».

En este sentido, recordó que el 9 de enero Jorge Rodríguez anunció la excarcelación de todos los presos políticos. «Muchas madres, hermanas, sobrinas, hijas, abandonamos casas, familias, abandonamos todo para venirnos a todos los centros de reclusión. Aquí llevamos 131 días pernotando, esperando esas palabras de Jorge Rodríguez que nunca cumplió», comentó .

«Esperamos que esto que está diciendo hoy sea realidad y no son 300, son 574 presos políticos, que todos son inocentes y tienen derecho a una libertad», sostuvo.

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Para finalizar, señaló que su hijo también fue torturado y quedó con graves secuelas.

«Mi hijo a raíz de las torturas está hipertenso. Tengo que estar trayéndole medicamentos para que orine, porque fue tanta la electricidad que le colocaron en sus testículos que a él le cuesta orinar», apuntó.