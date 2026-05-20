Caso del preso político Víctor Hugo Quero Navas fue presentado ante la Corte Penal Internacional

La denuncia por la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, ocurrida bajo custodia del Estado venezolano y tras más de un año reportado como desaparecido, fue presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI), informó este martes, 19 de mayo, el diplomático Orlando Viera‑Blanco.

«Hemos radicado ante la Corte Penal Internacional de La Haya la denuncia correspondiente a la muerte en custodia del régimen, del ciudadano venezolano Víctor Hugo Quero Navas», escribió Viera-Blanco en su cuenta de la red social X.

«Es hora que La Haya haga justicia. No más caídos y torturados por impunidad», dijo Viera-Blanco en su mensaje sobre el caso de Quero Navas.

La acción legal, introducida personalmente por Viera‑Blanco como abogado amicus curiae, busca activar los mecanismos del artículo 15 del Estatuto de Roma ante lo que señaló como la falta de garantías judiciales en Venezuela, donde persisten más de 400 presos políticos —según diferentes organizaciones no gubernamentales—, pese a la aplicación de la Ley de Amnistía.

En este sentido, el diplomático afirmó, que la muerte de Quero Navas, refleja un patrón de impunidad que exige intervención internacional.

Viera‑Blanco sostuvo que «la impunidad y justicia tardía no es justicia» y vinculó el reciente fallecimiento de la madre de Quero Navas —Carmen Teresa Navas— al sufrimiento causado por la desaparición y muerte de su hijo.

CASO VENEZUELA I

De esta manera, el caso se sumó a las acusaciones por crímenes de lesa humanidad, que ya examina La Haya en el expediente Venezuela I.

Se trata del mismo proceso abierto en 2018 por seis Estados (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú). En concreto, para investigar violaciones sistemáticas o crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidas por el Estado venezolano desde el 2014.

Vale recordar, que la Fiscalía de la CPI abrió una investigación formal en 2021. La misma está centrada en detenciones arbitrarias, torturas y persecuciones políticas. Y en 2023, obtuvo autorización para continuarla pese a los intentos del gobierno venezolano de frenarla.

Atención. Incidencia ante @IntlCrimCourt. Hemos radicado ante la CORTE PENAL INTERNACIONAL DE LA HAYA la denuncia correspondiente a la muerte en custodia del régimen, del ciudadano venezolano Víctor Hugo Quero Navas. Alertamos a esta distinguida corte penal de justicia que… pic.twitter.com/vtIFBBIi74 — Orlando Viera-Blanco (@ovierablanco) May 19, 2026

CARMEN TERESA NAVAS Y SU HIJO

Navas, de 82 años, falleció el pasado domingo y apenas 10 días después de que las autoridades reconocieran el deceso de su hijo. La anciana protagonizó hasta 16 meses de búsqueda incansable, todo para conocer su paradero.

Desde el 1 de enero de 2025 —cuando su hijo, un comerciante de 51 años, fue detenido arbitrariamente en las cercanías de Plaza Venezuela bajo señalamientos de terrorismo y traición a la patria— la mujer inició una peregrinación diaria por tribunales y hasta más de 20 centros de reclusión en busca de respuestas.

No fue hasta el pasado 7 de mayo, que el Ministerio para los Servicios Penitenciarios confirmó el fallecimiento de Quero Navas, a quien el Tribunal Segundo de Control rechazó la solicitud de amnistía.