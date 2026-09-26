EN VIDEO: Lo que dijo Jorge Rodríguez sobre los impedimentos al regreso de María Corina y los próximos procesos electorales en el país

El jefe de la delegación oficialista en el diálogo, Jorge Rodríguez, negó el viernes que los organismos gubernamentales estén bloqueando el regreso de la dirigente María Corina Machado al territorio venezolano, luego de que a mediados de semana se conociera que la líder opositora no pudo regresar desde Panamá.

Al término de un encuentro con la comisión de opositores liderada por Dinorah Figuera, la prensa le preguntó al presidente de la AN si han obstaculizado el reingreso de Machado.

«No vale, por Dios», contestó Rodríguez de manera escueta. Seguidamente, los periodistas lo consultaron sobre las elecciones a las cuales hizo referencia Delcy Rodríguez durante su estancia en Nueva York.

«Habrá cuatro elecciones», dijo. «Elecciones parlamentarias, a alcaldes, de gobernadores y elecciones presidenciales, en el lapso que establece la Constitución», remarcó Jorge Rodríguez ante los medios.

EL ACUERDO PETROLERO CON EEUU Y RESERVAS DE ORO

Los periodistas también preguntaron a Jorge Rodríguez sobre si difundirán la totalidad del acuerdo energético firmado con Estados Unidos. Mencionaron que existen contradicciones dado que Venezuela menciona un plazo de 25 años mientras que la versión estadounidense habla de 100 años.

No obstante, el parlamentario aclaró: «El acuerdo es por 25 años, pero las reservas dan para una explotación de 100 años de esa porción de petróleo», precisó.

Al finalizar la lectura conjunta de un comunicado tras la segunda ronda de negociación, Jorge Rodriguez contestó algunas preguntas sobre las reservas de oro en Inglaterra y el Regreso de María Corina Machado. Aqui el video pic.twitter.com/ORoUf40eX9 — Osmary Hernandez (@osmarycnn) September 26, 2026

Adicionalmente, adelantó que un grupo de abogados especialistas evalúa las cláusulas del documento. Según explicó el parlamentario, se considera la posibilidad de que «no será necesario llevarlo a la Asamblea Nacional para que se apruebe».

Sin embargo, optó por no contestar si se hará público el pacto petrolero.

En cuanto a las reservas de oro en Inglaterra, Rodríguez señaló que ya enviaron cartas al tribunal correspondiente. «El Gobierno británico, ya ustedes saben cuál es su percepción. Vamos avanzando», agregó, antes de evitar detallar a dónde se enviarán las reservas de oro una vez el Reino Unido le dé luz verde por ser solo «un simple diputado».

En otro aspecto, Jorge Rodríguez comentó que la tercera ronda de diálogo dará inicio a mediados de octubre. Añadió que se está trabajando «intensamente para un proceso de encuentro».

«Algo que sí se dijo en la mesa es el rechazo a cualquier acción violenta para intentar obtener réditos políticos», apuntó.