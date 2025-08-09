Venezuela

EN VIDEO: Lo que dijo el gobierno de Maduro sobre los «comanditos» y María Corina Machado

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
Foto: Prensa Presidencial

El gobierno de Nicolás Maduro aseguró el viernes que los «comanditos» son «organizaciones terroristas», al mismo tiempo que reiteró que María Corina Machado está detrás de los «ataques con bombas» en Plaza Venezuela.

«Nuevamente, el imperialismo subestima al pueblo venezolano y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los 82 mil hombres y mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana reafirmamos el compromiso con nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro», expresó la GNB en una transmisión de VTV.

En ese sentido, el componente envió un mensaje a los «personajes de la ultraderecha fascista». «Vístanse como se vistan: Comanditos, nodos clandestinos y terroristas, no podrán perturbar la paz y el orden de los venezolanos», señaló la GNB.

De igual manera, pronunciaron que «esa unión nefasta del narcotráfico, bandas criminales y terroristas, no podrá con la fusión popular-militar-policial. Y por eso nosotros venceremos».

MADURO REITERA SEÑALAMIENTOS CONTRA MACHADO

El mismo viernes, Nicolás Maduro reiteró que María Corina Machado «está detrás» de los ataques «con explosivos» en Plaza Venezuela, presuntos planes develados por Diosdado Cabello el pasado jueves.

«Diosdado me estaba informando de la derrota de la extrema derecha fascista y de ese triángulo perverso y del mal que ha armado el imperialismo contra Venezuela, que es el contrabando del narcotráfico colombiano, con implicación de la mafia albanesa ecuatoriana, los vestigios de lo que fueron las bandas criminales que están entre Venezuela y Ecuador y la conspiración de La Sayona (Machado) fascista, asesina y criminal. Eso es un triángulo», relató Maduro en un acto desde La Guaira.

Añadió que el domingo pasado, ese supuesto triángulo pretendió con una bomba «matar gente en una plaza pública».

«En eso está el sayonismo y el imperialismo. Afortunadamente, frente a ese triángulo pavoroso de las bandas criminales, hay un triángulo vencedor, que es la fusión popular-militar-policial», añadió.

