Pdvsa habría designado a Asdrúbal Chávez como presidente de Citgo y sus filiales en EEUU

La junta directiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) habría ratificado a Asdrúbal Chávez como presidente de sus principales filiales en Estados Unidos.

Entre ellas estarían PDV Holding, Citgo Holding y Citgo Petroleum, según un documento al que obtuvo acceso la agencia Reuters. La medida se habría tomado el 16 de marzo durante una reunión.

«La decisión que se produce tras el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez», acotó el medio.

Nelson Ferrer, Alejandro Escarra y Ricardo Gómez también fueron nombrados directores de las filiales venezolanas en suelo estadounidense.

Aunque vale recordar que a Asdrúbal Chávez se le había negado un visado estadounidense para dirigir Citgo. Esto antes de que se impusieran las sanciones de EEUU al país en 2019.

«Es por esto que ahora tanto él como su equipo necesitarían la autorización del Departamento del Tesoro de EEUU para hacerse cargo de la empresa de refinería. Y cuya propiedad podría cambiar si el Tesoro aprueba los resultados de la subasta organizada por un tribunal estadounidense de su matriz, PDV Holding», señaló Reuters.

El presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado, en varias ocasiones, que mantiene buena relación con Venezuela, pero se desconoce qué decisión tomará en este caso.