Onda tropical 29 llegará con lluvias y descargas eléctricas: estos serán los estados afectados

La onda tropical 29 se posó este lunes sobre el territorio nacional y generará lluvias y actividad eléctrica en varios estados, mientras permanece la conmoción por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en sus redes sociales sobre la llegada de la onda tropical 29. Tras posarse sobre la Guayana Esequiba esta tarde, continuó su desplazamiento hacia el occidente del país.

«Se mantiene interactuando y activando la zona de convergencia intertropical, condiciones reforzadas por la divergencia de viento de la alta troposfera y los efectos convectivos», indicó el Inameh a las 3 de la tarde.

Este escenario provocará «mantos nubosos asociados a lluvias o chubascos y descargas eléctricas». En primera instancia, las zonas afectadas por las precipitaciones serán la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, el oeste de Bolívar, Monagas y Sucre.

Se espera que, con el paso de las horas, la onda tropical 29 cause lluvias y descargas eléctricas en zonas al centro, norte y occidente del país. En semanas previas, estos fenómenos han causado intensas precipitaciones en buena parte del territorio.

LLUVIAS ESTE 23JUL

Mientras que continúan el desplazamiento de la onda tropical 24, las autoridades alertaron de lluvias de intensidad variable entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche de este lunes. A esto se sumarán «ocasionales descargas eléctricas».

Se esperan lluvias y descargas eléctricas en Guayana Esquiba, Delta Amacuro, Bolívar, norte de Amazonas, Apure, Barinas, norte de Portuguesa, Monagas, Yaracuy, Lara, Falcón y Zulia. Asimismo, podrían darse lloviznas dispersas en Carabobo, Aragua y los Andes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿POR QUÉ NO SE HA PUBLICADO LA CIFRA DE DESAPARECIDOS POR LOS TERREMOTOS? ESTO DIJO EL GOBERNADOR DE LA GUAIRA

El presidente del Inameh, Reidy Zambrano Méndez, detalló que este año se formarán entre 51 y 57 de estos fenómenos. «Estamos estimando que a nuestro país lleguen entre 41 y 46 ondas», explicó hace unas semanas.