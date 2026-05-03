EN VIDEO: Lluvias causan desbordamiento de río en Portuguesa dejando sin electricidad a todo un municipio

Las lluvias torrenciales que cayeron este sábado en el estado Portuguesa afectaron principalmente al sector Chabasquén, en el municipio Unda, provocando el desbordamiento del río Chabasquencito.

Los reportes de la zona indican que el aguacero causó inundaciones en las principales calles de la localidad, además de dejar sin electricidad a toda esa jurisdicción de la parte alta de Portuguesa.

Organismos de seguridad y rescate informaron que las lluvias cayeron en el eje montañoso de la entidad. Esto provocó el incremento del caudal de ríos y el desbordamiento de quebradas.

Ante esta emergencia, Protección Civil (PC) ha desplegado funcionarios en la zona y además vigilar el caudal del río Guanare.

Según PC Portuguesa, «hasta el momento no se reportan familias damnificadas». Sin embargo, se mantienen alertas ante cualquier contingencia que implique socorrer a los habitantes de las zonas afectadas.

En cuanto al flujo de electricidad, se conoció que tanto Chabasquén como el resto del municipio Unda no tienen servicio.

La falta de electricidad afectó las comunicaciones en general, incluyendo telefonía e Internet.

Al respecto, PC, en su canal en Telegram dijo que “se restablecerá la comunicación tan pronto como las condiciones lo permitan”.

Hay otras zonas que también han sido afectadas por las lluvias como Pueblo Viejo, vía a Peña Blanca.