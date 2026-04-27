Táchira en alerta tras las fuertes lluvias: 100 familias atendidas y 30 casas afectadas

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, ofreció este lunes un balance de la situación en la entidad debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas.

«Las lluvias impactan muy fuerte en la zona andina y 13 municipios han sido afectados en Táchira, no solamente por el desplazamiento de tierra sino por la crecida de los ríos», dijo.

Durante una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV), Bernal acotó que 100 familias han sido atendidas. Además, 20 viviendas resultaron afectadas parcialmente y han tenido un colapso total de 10 casas.

«Las lluvias afectaron fuertemente a unas poblaciones rurales cerca de Umuquena, quedaron aisladas varias zonas productoras», dijo.

#27Abr | El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, ofreció este lunes un balance de la situación en la entidad debido a las fuertes lluvias que se han registrado, además, acotó que 100 familias han sido atendidas. Además, 20 viviendas resultaron afectadas parcialmente y… pic.twitter.com/OGdxDTPR4d — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 27, 2026

LAS LLUVIAS EN TÁCHIRA

Destacó que, a pesar de que se hace mantenimiento preventivo en los meses de sequía, «es normal que en el estado Táchira por la crecida de ríos y quebradas ocurre este impacto. Pero hay una coordinación perfecta que permite abrir rápido las vías que se colapsan y poder responder a las comunidades».

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Asimismo, señaló que a través de Protección Civil (PC) se ha implementado un programa de educación en alerta temprana para las comunidades vulnerables.

En ese sentido, exhortó a los ciudadanos que «cuando PC ordene el desalojo preventivo de una zona se deben acatar las instrucciones».