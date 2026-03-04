EN VIDEO: Liberaron a 10 jóvenes que fueron detenidos mientras «jugaban carnaval» en Anzoátegui, de esto los habían acusado

En el marco de la Ley de Amnistía, organismos de seguridad del estado Anzoátegui le otorgaron libertad plena a los 10 hombres que estaban detenidos desde el pasado 5 de enero por «estar jugando carnaval» en el sector La Aduana de Barcelona.

Los jóvenes liberados responden a los nombres de: Nixon Leonel Romero Rodríguez, de 18 años de edad; Gabriel José Ruiz Bracho (19 años), Jhon Deivid Reyes (21), Ranier de Jesús González Guarimata (18), Josué David García Jiménez (20), Maikel Alexander Rondón Salazar (19), Jesús Daniel Rondón Sifontes (18), Nelson Enrique Rendón Rodríguez (25), Reyner David Amaya García (18) y Yulfran Daniel Coropo Leal (19).

Los detenidos se encontraban en la sede principal de la Policía Municipal Simón Bolívar. Las autoridades les habían imputado cargos como traición a la patria y asociación para delinquir.

El día del arresto los habrían acusado de estar celebrando la detención de Nicolás Maduro. Durante ese operativo también privaron de libertad a 15 menores de edad, a los que soltaron el 12 de enero.

Los familiares insistieron en que se encontraban jugando carnaval, lo que sería una tradición en la zona los primeros días del año.

En un video divulgado por medios locales se observa el momento en que los jóvenes cruzan las puertas de la sede policial para abrazar a sus familiares entre celebración y lágrimas de alegría.