La economía venezolana creció un 8,66 % en 2025, según el BCV

(EFE).- El Banco Central de Venezuela (BCV) aseguró este miércoles que la economía del país suramericano creció un 8,66 % en 2025 respecto a 2024, tras registrar un aumento del producto interno bruto (PIB) del 7,07 % en el cuarto trimestre del año pasado.

«De esta manera, suman 19 trimestres continuos en los que la economía venezolana registra un mayor nivel de actividad económica, fortaleciendo cada vez más su proceso de recuperación», indicó el organismo en una nota de prensa publicada en su página web.

Además, dijo que estos resultados adquieren mayor relevancia «al considerar el contexto en el que se han alcanzado, en medio de circunstancias externas excepcionales, marcadas por las sanciones y restricciones financieras impuestas contra Venezuela, intensificándose en el último trimestre de 2025».

Desde agosto del año pasado, Estados Unidos desplegó buques y aviones militares en el Caribe, cerca de la frontera marítima venezolana, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que en diciembre se intensificó con la confiscación de buques petroleros sancionados que entraran o salieran de esta nación suramericana.

LA ECONOMÍA EN VENEZUELA

El BCV sostuvo que la actividad petrolera creció un 13,4 % y la no petrolera un 5,3 % en el cuarto trimestre de 2025.

En cuanto al sector no petrolero, la mayor expansión se registró en construcción (19,27 %), minería (19,25 %), alojamiento y servicios de comida (8,17 %), comercio y reparación de vehículos (7,21 %), transporte y almacenamiento (6,95 %), manufactura (6,05 %), actividades financieras y seguros (5,85 %), servicios de enseñanza, salud y entrenamiento (5,33 %), y agricultura (5,10 %).

El organismo señaló que aunque el petróleo contribuye a la fluidez de los recursos, las actividades de construcción, manufactura, minería y agricultura generan «fuertes encadenamientos internos y, mediante el fortalecimiento de las cadenas de valor, confieren sostenibilidad al crecimiento».

El BCV indicó que pese al «entorno adverso», la economía local siguió «dinamizándose» gracias al esfuerzo productivo, la capacidad de adaptación y la determinación de los venezolanos.

EFE