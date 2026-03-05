Venezuela

Alcaldía de Caracas envió «ultimátum» a conductores sobre pago de impuestos vehiculares

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Cortesía

La Alcaldía del municipio Libertador de Caracas informó este miércoles que el período para declarar y pagar el impuesto sobre vehículos para el ejercicio fiscal de 2026 concluye a finales de este mes.

Contents

La Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación (Sumar) recordó a la ciudadanía sobre el pago del impuesto. La fecha límite para cancelar el tributo es el próximo 31 de marzo.

Leer Más

|||
Dólar paralelo arrancó la semana con tendencia a la baja: Así se cotizó este 20Ene
El rol del chavismo en un nuevo gobierno, las relaciones con Cuba y próximos actos: Los perlazos de Edmundo González
Alerta en Sucre: Intensas lluvias causan destrozos en la carretera nacional, hay zonas incomunicadas

Los usuarios solo pueden cancelar el tributo de forma digital en el portal oficial de Sigat. En tal sentido, el sistema no acepta pagos en efectivo y los ciudadanos de Caracas tendrán que usar plataformas bancarias.

Las autoridades recomiendan verificar la plataforma antes de brindar los datos financieros. En caso de que ya formes parte del registro, el sistema ofrece una validación inmediata al seleccionar la placa del vehículo y el año a declarar.

Aquellos que van a hacer el pago por primera vez deberán crear un usario y adjuntar un PDF con la documentación legal del vehículo. El impuesto también exige el título de propiedad y el carnet de circulación.

MONTO DEL IMPUESTO

El pago del impuesto dependerá de la Unidad de Cuenta Dinámica (UCD), que referencia a la moneda extranjera de mayor valor en el Banco Central de Venezuela (BCV). También hay que tomar en cuenta el tipo de vehículo.

Lo recomendable es que los usuarios verifiquen las características de sus vehículos en las páginas de Sumar. A continuación un resumen de las principales clasificaciones, dependiendo del cilindraje o peso de la moto, carro o camión:

Motocicletas: desde los 5 hasta los 10 UCD. El precio depende del cilindraje de cada vehículo.

Vehículos particulares: la tasa será de 15 a 30 UCD dependiendo del peso del carro o camioneta. Las limusinas y automóviles de colección tendrán que pagar la máxima tasa de 30 UCD.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN CLAVES: LEY DE MINAS, INVERSIONES Y «OPORTUNIDADES» ENTRE LO QUE HABLARON EL SECRETARIO DE INTERIOR DE EEUU Y DELCY RODRÍGUEZ

Transporte: dependiendo de la cantidad de puestos en la unidad, los dueños tendrán que pagar entre 32 y 40 UCD. En transporte escolar la tasa será entre 35 y 30 UCD.

Carga: la tasa del impuesto será entre los 40 y 120 UCD, dependiendo de la cantidad de carga, si cuenta con remolques o la cantidad de ejes del vehículo.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por SUMAR (@sumar_oficial_)

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Apple lanzó al mercado la MacBook Neo, es la «más barata» de la historia: estas son sus características
Tendencias
Fiebre amarilla: cuáles son los síntomas y cómo protegerse ante brote en el país
Venezuela
A solo cuatro días de haber sido deportado desde Estados Unidos, el joven venezolano Jesús Carpio, de 25 años, fue asesinado en circunstancias todavía no esclarecidas mientras visitaba a su familia en el estado Guárico.  
Lo deportaron de Estados Unidos y cuatro días después fue asesinado en Venezuela
EEUU