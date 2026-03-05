Alcaldía de Caracas envió «ultimátum» a conductores sobre pago de impuestos vehiculares

La Alcaldía del municipio Libertador de Caracas informó este miércoles que el período para declarar y pagar el impuesto sobre vehículos para el ejercicio fiscal de 2026 concluye a finales de este mes.

La Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación (Sumar) recordó a la ciudadanía sobre el pago del impuesto. La fecha límite para cancelar el tributo es el próximo 31 de marzo.

Los usuarios solo pueden cancelar el tributo de forma digital en el portal oficial de Sigat. En tal sentido, el sistema no acepta pagos en efectivo y los ciudadanos de Caracas tendrán que usar plataformas bancarias.

Las autoridades recomiendan verificar la plataforma antes de brindar los datos financieros. En caso de que ya formes parte del registro, el sistema ofrece una validación inmediata al seleccionar la placa del vehículo y el año a declarar.

Aquellos que van a hacer el pago por primera vez deberán crear un usario y adjuntar un PDF con la documentación legal del vehículo. El impuesto también exige el título de propiedad y el carnet de circulación.

MONTO DEL IMPUESTO

El pago del impuesto dependerá de la Unidad de Cuenta Dinámica (UCD), que referencia a la moneda extranjera de mayor valor en el Banco Central de Venezuela (BCV). También hay que tomar en cuenta el tipo de vehículo.

Lo recomendable es que los usuarios verifiquen las características de sus vehículos en las páginas de Sumar. A continuación un resumen de las principales clasificaciones, dependiendo del cilindraje o peso de la moto, carro o camión:

Motocicletas: desde los 5 hasta los 10 UCD. El precio depende del cilindraje de cada vehículo.

Vehículos particulares: la tasa será de 15 a 30 UCD dependiendo del peso del carro o camioneta. Las limusinas y automóviles de colección tendrán que pagar la máxima tasa de 30 UCD.

Transporte: dependiendo de la cantidad de puestos en la unidad, los dueños tendrán que pagar entre 32 y 40 UCD. En transporte escolar la tasa será entre 35 y 30 UCD.

Carga: la tasa del impuesto será entre los 40 y 120 UCD, dependiendo de la cantidad de carga, si cuenta con remolques o la cantidad de ejes del vehículo.