Venezuela

Fuerte tráfico en varias zonas de Caracas tras instalación de tarimas por marcha a un mes de la detención de Maduro, estas son las calles afectadas

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura

Este martes se registró una fuerte congestión vehicular desde horas de la mañana en los alrededores de Plaza Venezuela, lo que afectó especialmente a las personas que se dirigían a sus trabajos, debido a la instalación de una tarima como parte de una marcha convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Esta nueva marcha llega exactamente un mes después de la incursión de los Estados Unidos en Caracas para la extracción de Maduro y su esposa.

Nahum Fernández, jefe de Gobierno de Distrito Capital, realizó la convocatoria a la marcha que bautizó como la «Gran concentración del pueblo caraqueño». En esta línea, señaló que tiene como objetivo repudiar las acciones emprendidas por Estados Unidos la madrugada del 3 de enero.

«Una vez más, saldremos a las calles. Protestaremos con fuerza, con amor y con la convicción de que la justicia prevalecerá», dijo el funcionario a través de sus redes sociales.

TOME SUS PREVICIONES 

Está previsto que la marcha salga desde la Torre La Previsora en Plaza Venezuela a la 1 de la tarde, por lo que se espera que hasta entonces siga la congestión vehicular en la zona.

Posteriormente las personas se dirigirán a la avenida Las Acacias, para dirigirse a la Avenida Libertador, pasando por la sede de Cantv, y saliendo por la avenida Urdaneta.

La llegada de la marcha será en la Esquina Santa Capilla.

