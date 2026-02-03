Fuerte tráfico en varias zonas de Caracas tras instalación de tarimas por marcha a un mes de la detención de Maduro, estas son las calles afectadas

Este martes se registró una fuerte congestión vehicular desde horas de la mañana en los alrededores de Plaza Venezuela, lo que afectó especialmente a las personas que se dirigían a sus trabajos, debido a la instalación de una tarima como parte de una marcha convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Esta nueva marcha llega exactamente un mes después de la incursión de los Estados Unidos en Caracas para la extracción de Maduro y su esposa.

🚨 ¡ATENCIÓN CARACAS! 🚨⁰TODOS los alrededores de Plaza Venezuela están completamente trancados 🚧 — no es casualidad: una tarima CHAVISTA bloquea el paso, justo mientras los estudiantes de la UCV intentan concentrarse en la plaza del Rectorado. 👀🔥 Caracas amanece entre… pic.twitter.com/Qk3wc8zFdp — Locos e Incorrectos (@locoincorrectos) February 3, 2026

Nahum Fernández, jefe de Gobierno de Distrito Capital, realizó la convocatoria a la marcha que bautizó como la «Gran concentración del pueblo caraqueño». En esta línea, señaló que tiene como objetivo repudiar las acciones emprendidas por Estados Unidos la madrugada del 3 de enero.

Fuerte congestión en los alrededores de Plaza Venezuela debido a tarima instalada.

Tránsito colapsado en la zona. Conductores, tomen previsiones y vías alternas. – @MaquinaDelAire pic.twitter.com/5ALZyKH1EF — Reporte Ya (@ReporteYa) February 3, 2026

«Una vez más, saldremos a las calles. Protestaremos con fuerza, con amor y con la convicción de que la justicia prevalecerá», dijo el funcionario a través de sus redes sociales.

Ciudadanos reportaron vías cerradas debido a la instalación de tarimas en algunos puntos de Caracas, entre ellos, la avenida Urdaneta y la avenida Las Acacias, en Plaza Venezuela. El oficialismo anunció una movilización hoy tras cumplirse… — Reporte Ya (@ReporteYa) February 3, 2026

TOME SUS PREVICIONES

Está previsto que la marcha salga desde la Torre La Previsora en Plaza Venezuela a la 1 de la tarde, por lo que se espera que hasta entonces siga la congestión vehicular en la zona.

Posteriormente las personas se dirigirán a la avenida Las Acacias, para dirigirse a la Avenida Libertador, pasando por la sede de Cantv, y saliendo por la avenida Urdaneta.

La llegada de la marcha será en la Esquina Santa Capilla.