El bombazo de Tareck El Aissami: Reapareció en audiencia por caso Pdvsa-Cripto y esto dijo sobre una extradición

El exvicepresidente Tareck El Aissami dejó constancia que no tiene intención de que lo extraditen de Venezuela y desea que todo su proceso siga llevándose a cabo aquí.

El Aissami ofreció estas declaraciones durante la sesión del juicio que se le sigue por caso Pdvsa-Cripto, según lo dio a conocer el periodista Eligio Rojas.

«Quiero dejar constancia que no voy a renunciar a mi nacionalidad venezolana. No quiero que me extraditen y si eso llegare a suceder, yo no lo pedí», dijo El Aissami este miércoles.

Cabe recordar que El Aissami permanece detenido desde abril de 2024 por su presunta participación en la trama de corrupción conocida como Pdvsa-Cripto, que involucró operaciones irregulares de comercialización de petróleo y el uso de criptoactivos, y por la que están detenidas decenas de personas.

#ÚltimoMinuto El exvicepresidente Tarek El Aissami habló hoy en la sesión del juicio que se le sigue por caso Pdvsa-Cripto. “Quiero dejar constancia que no voy a renunciar a mi nacionalidad venezolana. No quiero que me extraditen y si eso llegare a suceder, yo no lo pedí”, dijo https://t.co/nUMLfz5pKJ — Eligio Rojas (@ELESPINITO) October 22, 2026

Además, en días recientes trascendió extraoficialmente que la Fiscalía incorporó señalamientos por presunta apropiación o distracción de recursos, tráfico ilícito de material estratégico y legitimación de capitales.

Por otra parte, esta declaración llega poco después de la deportación a Estados Unidos del empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, vinculado al caso Pdvsa-Cripto.