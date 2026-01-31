Delcy Rodríguez anuncia cierre de la cárcel de El Helicoide, este será su nuevo uso

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió este viernes cerrar el centro de reclusión de El Helicoide, un edificio usado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y donde hay decenas de presos políticos.

Rodríguez informó de esta medida desde el Palacio de Justicia, durante la declaración del año nuevo judicial. Tras informar de una ley de «amnistía general», la mandataria pidió dar otro uso a El Helicoide.

«Hemos decidido que las instalaciones de El Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y las comunidades aledañas a este recinto», expuso Rodríguez.

La presidenta detalló que esta medida «en el marco del relanzamiento de la misión Guardias de la Patria, que contemple programa de atención socioeconómica para nuestros funcionarios policiales».

RODRÍGUEZ CONVOCA A CONSULTA JUDICIAL

Por otra parte, Rodríguez convocó a la Gran Consulta Nacional por un Nuevo Sistema de Justicia, para transformar el abordaje penal y social en el país. El proceso estará en manos de la Comisión de la Revolución por la Justicia.

«Pido también medidas alternativas al castigo y a la punición para nuestros privados de libertad en el marco de una categorización de los delitos», detalló Rodríguez.

La mandataria afirmó que a este proceso deben sumar «medidas alternativas al castigo y a la punición para nuestros privados de libertad». Rodríguez ya sostuvo conversaciones con el fiscal general, Tarek William Saab, en este caso.

En esta misma actividad, Rodríguez pidió una «ley amnistía general que cubra todo el periodo de violencia política de 1999 al presente». Se espera que la Asamblea Nacional apruebe esta legislación en los próximos días.