EN VIDEO: Jorge Rodríguez dice que van más de «400 personas excarceladas» desde 2024

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, defendió este martes el proceso de excarcelación de presos políticos y aseguró que, desde finales de 2024, más de 400 personas salieron de las cárceles.

Rodríguez se pronunció en la sesión ordinaria del Poder Legislativo. Luego de las críticas del diputado Luis Florido, el presidente del Parlamento aseguró que las excarcelaciones se han desarrollado sin inconvenientes.

«A la fecha van más de 400 personas encarceladas. Las primeras 160, el 23 de diciembre de 2024. Le dejo a su disposición la lista si así la quiere ver», dijo Rodríguez, quien no aclaró las identidades de los beneficiados.

A pesar de las declaraciones de Rodríguez, el Foro Penal ha confirmado 56 excarcelaciones, mientras que otras fuentes aumentan la cifra hasta 76. Cientos de presos políticos se mantiene encarcelados.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios afirmó que 116 personas fueron excarceladas en los últimos días. A esto sumó otras 187 de liberaciones en diciembre, aunque tampoco brindó las identidades de los beneficios.

RODRÍGUEZ SOBRE FORO PENAL

Por otra parte, Rodríguez dudó de las cifras e intenciones del Foro Penal. Según el diputado oficialista, la ONG pidió dinero de «forma artera y mezquina» a los detenidos.

«Será los que le pagaron al Foro Penal, porque ellos le cobran dinero a las personas para tramitar las liberaciones (…) Una basura esa forma de cómo el Foro Penal utiliza la situación de personas libradas de libertad», añadió Rodríguez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «NO NOS DEJEN SOLOS»: FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS PROTESTARON EN LA UCV PARA QUE SIGAN LAS LIBERACIONES

Dip Luis Florido pidió celeridad en la excarcelación de presos políticos. Jorge Rodríguez aseguró que “van más de 400” incluyendo las de dic/en.

Cuestionó el trabajo de Foro Penal y dijo que dejaba a disposición (de Florido) la lista.Solicitud que han hecho los propios familiares pic.twitter.com/bi3SHShkgf — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) January 13, 2026



El diputado concluyó que las excarcelaciones «van a continuar ocurriendo», aunque no aclaró la cantidad o identidad de las personas. Otros voceros tampoco han detallado estos aspectos.

Mientras tanto, familiares de los detenidos exigen celeridad en las excarcelaciones a las afueras de los centros de reclusión. Distintas ONG indican que podría haber entre 800 o más de mil presos políticos en Venezuela.