EN VIDEO: Jorge Rodríguez afirmó que Maduro «es un garante de la paz» en el país

Jorge Rodríguez afirmó que Maduro «es un garante de la paz» en el país

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, envió este sábado un mensaje a quienes piden «bloqueos y agresión militar» contra Venezuela, al asegurar que están listos para «la defensa» del país y que Nicolás Maduro será «garante» de ella.

Durante la juramentación de las bases del PSUV en Falcón, el alto funcionario calificó a estas personas como «arrodilladas».

LEA TAMBIÉN: «DEBEMOS ESTAR LISTOS PARA ACUDIR AL LLAMADO A LA HORA QUE SEA»: EL PEDIDO DE CABELLO A LAS BASES DEL PSUV

«Somos defensores de la paz. El presidente Nicolás Maduro es un garante de la paz que disfruta cada venezolano; pero no es la paz del silencio, de los arrodillados, como están los fascistas y extremistas que piden sanciones, bloqueos y agresión militar contra Venezuela», dijo Jorge Rodríguez en un acto televisado por VTV.

En ese sentido, le advirtió a los «extremistas» que «solamente en Falcón hay 112 mil mujeres y hombres». Agregó que están «listos para defender cada palmo de terreno desde el PSUV».

«Defender la paz, formarnos, organizarnos, avanzar en un verdadero partido para resolver y acompañar al presidente Maduro y a los gobernadores en el proceso de hacer mejores gobiernos», acuñó.

EL MENSAJE DE MADURO AL PUEBLO DE LOS EEUU

Por su parte, Nicolás Maduro envió el viernes un mensaje al «pueblo» de Estados Unidos y pidió que «paren la mano enloquecida» que «lleva una guerra» a la región, mientras que la Casa Blanca refuerza el despliegue militar en el mar Caribe.

Maduro participó en el ‘Encuentro de juristas en defensa del derecho internacional’ en Caracas. Durante su alocución, consideró que «la juventud» de Estados Unidos «se están levantando en valores» y «no quiere guerra».

«La inmensa mayoría del pueblo estadounidense menos quiere una guerra en América. Entonces, hay que tocar puerta para que se abra la consciencia», acotó Maduro, quien hizo una petición a la ciudadanía de ese país.

«Paren la mano enloquecida de quienes ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica y al Caribe. Detengan la guerra. No a la guerra. El pueblo de Estados Unidos tiene que jugar un papel estelar», acotó Maduro.

