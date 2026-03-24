EN VIDEO: Javier Tarazona denunció que un tribunal le negó la solicitud de amnistía

(EFE).- El director de la ONG venezolana Fundaredes, Javier Tarazona, denunció este martes que un tribunal le negó la solicitud de amnistía, así como a su hermano Rafael y al abogado Omar de Dios García, por considerar que la causa en la que están incluidos los tres está fuera de la norma aprobada en febrero por el Parlamento.

«Hoy debemos informar que nuestra solicitud de sobreseimiento, amparados en la Ley de Amnistía, no ha sido otorgada. Es una noticia que recibimos con dolor pero sin amargura», señaló el activista de derechos humanos en declaraciones a la prensa a las afueras del Palacio de Justicia, en Caracas.

Asimismo, dijo que de inmediato hicieron la apelación de esta decisión porque su lucha es a favor de la reconciliación.

Tarazona, su hermano y García fueron acusados de los delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.

El activista indicó que su hermano Rafael está sometido al mismo proceso judicial solo por ser su familiar y el abogado Omar de Dios García por ser un defensor de los derechos humanos.

«Eso no es justicia, eso es el sufrimiento de una familia venezolana como la de millones. No se está negando solo nuestra libertad plena, se está negando el derecho a las víctimas de cerrar un capítulo de dolor», subrayó.

#AlertaSinMordaza 🚨 Este #24Mar, el defensor de derechos humanos y director de FundaRedes, Javier Tarazona, denunció en rueda de prensa que el sistema judicial le ha negado el beneficio de la amnistía. A pesar de haber sido excarcelado hace un mes tras enfrentar más de 4 años… pic.twitter.com/e9WYQjdjGE — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) March 24, 2026

Tarazona sostuvo que fue encarcelado hace más de cuatro años por documentar violaciones de derechos humanos. Así como defender a los más vulnerables y «por decir la verdad».

HABLÓ EL ABOGADO DE JAVIER TARAZONA

Por su parte, García dijo que tras casi cinco años de proceso judicial, la única evidencia que existe en su contra es un carnet que lo identifica como defensor de derechos humanos.

El abogado dijo que solo estuvo cuatro meses encarcelado, al igual que Rafael Tarazona, pero han sido casi cinco años de presentaciones semanales ante el tribunal. Y por lo que tuvo que mudarse desde el estado Falcón a Caracas, unos 502 kilómetros de distancia.

En febrero pasado y antes de aprobarse la ley de amnistía, las autoridades excarcelaron a Javier Tarazona. Estuvo más de cuatro años detenido en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.

El activista fue detenido el 2 de julio de 2021. Esto tras acudir a la sede de la Fiscalía en Coro a denunciar que estaba siendo víctima de persecución por parte de funcionarios.

Tarazona fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC. Y que se desarrolló en una zona fronteriza entre ambos países ese año, ante la falta de datos oficiales.

EFE