EN VIDEO: Javier Tarazona acudió de nuevo al Helicoide tras horas de su excarcelación y lideró vigilia por los presos políticos

El defensor de derechos humanos y director de FundaRedes, Javier Tarazona, regresó este domingo a las afueras del Helicoide, pocas horas después de su excarcelación, para exigir la libertad de todos los presos políticos en una vigilia en la que también participaron familiares, exdetenidos y activistas.

“Hoy cumplí 1675 días en cautiverio, 4 años y 7 meses. Pienso en los que tienen más y en los que tienen menos en ese infierno. La cárcel es un infierno, preso es preso, hasta en una cárcel de oro”, expresó Tarazona con un megáfono en mano.

A Tarazona lo acompañaron en el frente de la vigilia los también expresos políticos: Carlos Julio Rojas, Carlos Azuaje, Guillermo López y Víctor Castillo.

«Que no cesen los pensamientos positivos, las oraciones y la gratitud por los que quedan allá. No dejemos de enviarle la mejor energía a las personas que están en cautiverio en este momento, desde la oración. Visualicemos su salida, pero también el reencuentro de los venezolanos, incluidos los 8 millones que están afuera. Pidamos fortaleza para todos ellos”, dijo.

7:03pm. Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Carlos Azuaje, Guillermo López y Victor Castillo, recientemente excarcelados, acompañan en la vigilia a familiares en el Helicoide este 1F…

“Para ese reencuentro necesitamos que la injusticia no prive”, dijo Tarazona. pic.twitter.com/pYaYh6bCdo — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) February 1, 2026

«Tenemos, sin duda alguna que reencontrarnos todos los venezolanos y para ese reencuentro necesitamos que la injusticia no sea la que prive. No nos quedemos solo en levantar la voz; también debemos sostener espiritualmente a quienes siguen en ese lugar oscuro. Allí donde hay cautiverio, la luz resplandece”, afirmó.