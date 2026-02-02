Venezuela

EN VIDEO: Javier Tarazona acudió de nuevo al Helicoide tras horas de su excarcelación y lideró vigilia por los presos políticos

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Tarazona

El defensor de derechos humanos y director de FundaRedes, Javier Tarazona, regresó este domingo a las afueras del Helicoide, pocas horas después de su excarcelación, para exigir la libertad de todos los presos políticos en una vigilia en la que también participaron familiares, exdetenidos y activistas.

“Hoy cumplí 1675 días en cautiverio, 4 años y 7 meses. Pienso en los que tienen más y en los que tienen menos en ese infierno. La cárcel es un infierno, preso es preso, hasta en una cárcel de oro”, expresó Tarazona con un megáfono en mano.

Leer Más

Familiares de un chofer de María Corina Machado habrían sido «secuestrados», según denunció esta ONG
Maduro dice que EEUU activó un «plan» para derrocar a Petro en Colombia
«Chao WhatsApp»: Maduro dice que esta red es utilizada para «espionaje» y pide crear «sistemas alternativos»

A Tarazona lo acompañaron en el frente de la vigilia los también expresos políticos: Carlos Julio Rojas, Carlos Azuaje, Guillermo López y Víctor Castillo.

LEA TAMBIÉN: LIBERARON AL ESTUDIANTE JOSÉ CASTELLANO Y A SU MADRE TRAS MÁS DE TRES MESES DETENIDOS, ASÍ FUE EL EMOTIVO REENCUENTRO

«Que no cesen los pensamientos positivos, las oraciones y la gratitud por los que quedan allá. No dejemos de enviarle la mejor energía a las personas que están en cautiverio en este momento, desde la oración. Visualicemos su salida, pero también el reencuentro de los venezolanos, incluidos los 8 millones que están afuera. Pidamos fortaleza para todos ellos”, dijo.

«Tenemos, sin duda alguna que reencontrarnos todos los venezolanos y para ese reencuentro necesitamos que la injusticia no sea la que prive. No nos quedemos solo en levantar la voz; también debemos sostener espiritualmente a quienes siguen en ese lugar oscuro. Allí donde hay cautiverio, la luz resplandece”, afirmó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

«Sí hay vida después del cáncer»: Habló Osmariel Villalobos tras uno de los procesos más desafiantes de su vida
Caraota Show
Candelaria
La devoción por la Virgen de La Candelaria en imágenes: Así la honraron los feligreses en su día
Venezuela
TSJ
«La petición es muy clara y justa»: Decanos universitarios acudieron al TSJ para exigir mejores salarios
Venezuela