Venezuela

Liberaron al estudiante José Castellano y a su madre tras más de tres meses detenidos, así fue el emotivo reencuentro

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Castellano

Organismos de seguridad liberaron este domingo en horas de la noche al dirigente de Vente Juvenil en el estado Lara, José Castellano, quien se encontraba en condición de preso político en Yare II, al igual que a su madre a quien privaron de libertad el mismo día.

«Este 01 de febrero excarcelaron a la madre y el hermano del colega periodista Omario Castellano, quién estaba privado de libertad de manera injusta y salió con medidas cautelares el 14 de enero, junto a otros periodistas y trabajadores de la prensa», informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Leer Más

Venezuela
Anuncian la fecha en la que se abrirá el puente internacional Tienditas entre Venezuela y Colombia
EN FOTOS: Hallaron en Táchira los restos fósiles de un ‘ictiosaurio’, un reptil marino de hace 100 millones de años
EN VIDEO | El Conde del Guácharo está pensando en ser candidato presidencial: «El país está pasando un mal momento»

LEA TAMBIÉN: MADRE DE LA PERIODISTA Y PRESA POLÍTICA MARIFEL GUZMÁN, SE MUESTRA PREOCUPADA POR LA SALUD EMOCIONAL DE SU HIJA

«Omario hoy puede abrazar a Blanca Guerrero y a José Castellanos, detenidos desde el 16 de octubre de 2025», añadió el organismo.

En imágenes compartidas por el politólogo Nicmer Evans se puede ver el momento en el que José, quien también es  estudiante de Economía de la UCLA, se reencontró con su familia, incluida su madre que tenía pocas horas de haber quedado en libertad.

El sindicato reiteró su llamado a garantizar el respeto al debido proceso y a la libertad de expresión, al tiempo que celebró la excarcelación como un paso positivo para las familias afectadas por estos casos.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Bad Bunny
«No somos animales»: Bad Bunny hizo historia en los Grammy y lanzó dura crítica al ICE
Caraota Show
|||||
Dólar oficial superó nueva barrera: Así se cotizó este 2Feb
Venezuela
Se ganó la lotería y usó el dinero para crear un imperio criminal de narcotráfico
Se ganó la lotería y usó el dinero para crear un imperio criminal de narcotráfico
Mundo