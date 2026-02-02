Liberaron al estudiante José Castellano y a su madre tras más de tres meses detenidos, así fue el emotivo reencuentro

Organismos de seguridad liberaron este domingo en horas de la noche al dirigente de Vente Juvenil en el estado Lara, José Castellano, quien se encontraba en condición de preso político en Yare II, al igual que a su madre a quien privaron de libertad el mismo día.

«Este 01 de febrero excarcelaron a la madre y el hermano del colega periodista Omario Castellano, quién estaba privado de libertad de manera injusta y salió con medidas cautelares el 14 de enero, junto a otros periodistas y trabajadores de la prensa», informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

#AlertaSNTP | Este #01Feb fueron excarcelados la madre y el hermano del colega periodista Omario Castellano, quién también había sido puesto preso de manera injusta y salió con medidas cautelares el #14Ene, junto a otros periodistas y trabajadores de la prensa.

Omario hoy puede… pic.twitter.com/VWwLaYQ3yO — SNTP (@sntpvenezuela) February 1, 2026

«Omario hoy puede abrazar a Blanca Guerrero y a José Castellanos, detenidos desde el 16 de octubre de 2025», añadió el organismo.

En imágenes compartidas por el politólogo Nicmer Evans se puede ver el momento en el que José, quien también es estudiante de Economía de la UCLA, se reencontró con su familia, incluida su madre que tenía pocas horas de haber quedado en libertad.

Yare II José Castellanos, liberado a las 10:00pm. Y también su mamá fue liberada. Lo fue a buscar… Un momento estremecedor para quienes estaban presentes. pic.twitter.com/N3nOpriOTN — Nicmer Evans (@NicmerEvans) February 2, 2026

El sindicato reiteró su llamado a garantizar el respeto al debido proceso y a la libertad de expresión, al tiempo que celebró la excarcelación como un paso positivo para las familias afectadas por estos casos.