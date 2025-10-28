EN VIDEO: Interceptaron aeronave que ingresó de manera ilícita al país, esto reveló el jefe del Ceofanb

Organismos de seguridad interceptaron e inutilizaron una aeronave ligera modelo Cessna que ingresó de manera ilegal al país, violando así el espacio aéreo venezolano.

El comandante Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, reveló que recibieron la denuncia de la aeronave gracias al “Tratado Regional de Interoperatividad Aérea entre los países Latinoamericanos y del Caribe”, desde donde comunicaron sobre una aeronave proveniente de «las islas del Caribe que no cumplía con el plan de vuelo propuesto».

La misma al despegar de su lugar de origen apagó el transponder y suprimió las comunicaciones, para evitar que la detectaran. Posteriormente, tomó rumbo hacia Venezuela e ingresó de manera ilícita y furtiva al espacio aéreo venezolano.

Tras ingresar a espacio aéreo venezolano, Hernández precisó que la detectaron los radares de defensa aérea y procedieron a realizar una «triangulación e interceptación por parte de los medios de defensa aérea y aeronaves militares, identificándola como vector hostil: CESSNA 310 SIGLAS XBRED».

No obstante, el avión ligero logró aterrizar en una pista fronteriza no autorizada en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.

«Procediéndose a la respectiva interceptación en tierra y a efectuar su inmovilización e inutilización correspondiente por parte de aeronaves militares de la Fanb en el ejercicio pleno de la soberanía nacional de acuerdo a la Ley de Seguridad y Defensa, y atendiendo a los más altos intereses de la nación venezolana», dijo.

El uniformado no precisó cuántas personas iban a bordo de la aeronave. Además, se desconoce si los privaron de libertad o fueron neutralizados. De igual forma, no detalló sobre si la aeronave tenía algún tipo de cargamento ilícito.

Con esta aeronave se suman 21 durante el año 2025.