Venezuela

EN VIDEO: Hijo de Maduro adelanta cómo se prepara su padre para la audiencia del 26Mar

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
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El diputado oficialista Nicolás Maduro Guerra aseguró este lunes que su padre, Nicolás Maduro, está preparado para la audiencia de su juicio en Nueva York, Estados Unidos, en donde enfrenta cargos por narcoterrorismo.

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Maduro Guerra formó parte de una marcha oficialista en Caracas para exigir la liberación y repatriación de su padre y Cilia Flores. Al ser consultado por Madelein García, reveló detalles sobre la situación de ambos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC).

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«Está bien, fuerte. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con mucho ánimo y fuerza. Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días, y a una primera combatiente firme y alerta», dijo Maduro Guerra.

Igualmente, recordó que la audiencia del jueves será un «chequeo de fiscalía y defensa». «Nosotros vamos a estar en todas las partes del mundo elevando fuerza para ellos», dijo Maduro Guerra, quien insistió en que su padre y Flores están «secuestrados».


Maduro Guerra, quien se mostró confiado en que su padre pueda superar el proceso en Estados Unidos, afirmó que continuarán en las calles hasta su liberación. «La defensa va a seguir elevando la verdad de Venezuela y la inocencia de Maduro y Cilia», dijo.

MADURO GUERRA SOBRE LAS SANCIONES

Por otra parte, el parlamentario también exigió el levantamiento de todas las sanciones contra el país. En dado caso, Maduro Guerra insistió que «Venezuela va a ser un país que va a despegar hacia las estrellas a alcanzar el destino glorioso»

«Las sanciones nos han obligado a buscar alternativas, hoy ellas nos han enseñado a vencer adversidades. Yo le digo al pueblo venezolano: Hemos podido estabilizar la economía sacar el país», agregó.

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Maduro y Flores permanecen detenidos en el MDC desde el pasado 3 de enero, cuando resultaron detenidos en una operación militar en Caracas. Ambos se declararon inocentes y alegaron que no tienen fondos para pagar su defensa.

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