El mensaje de Diosdado Cabello a la oposición en caso de que se realicen nuevas elecciones en el país

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, señaló este lunes que el chavismo ganará en caso de que se realicen unas nuevas elecciones en el país.

«La derecha trata de dividirnos y ellos saben que si van a una elección nosotros le vamos a ganar las elecciones que vengan», indicó.

Asimismo, Diosdado Cabello sostuvo que si la oposición decide estar en las calles de Venezuela, «nosotros también estaremos en la calle en cualquier escenario».

Sin embargo, exhortó a los militantes del chavismo a mantenerse unidos.

«Nada nos va a sacar de nuestro camino así la marcha sea lenta. No caigamos en provocaciones de ningún tipo, sigamos adelante, acompañemos a Delcy y confiemos plenamente en la capacidad y el trabajo de ella y el alto mando político. Pido mantener la unidad revolucionaria y de los partidos del Gran Polo Patriótico y la FANB, pero también los trabajadores que no descansan en cualquier rincón de la patria», manifestó Diosdado Cabello.

«Quienes traicionaron a la clase de trabajadora llegan y los mandan, los mandan al sacrificio nuevamente. Nosotros los invitamos a que se vengan con nosotros, vamos a exigir que cesen las sanciones contra los venezolanos todos unidos y van a ver de manera inmediata los resultados, no solo sobre el salario, sino sobre la calidad de vida del venezolano y la venezolana», expresó.

DIOSDADO CABELLO Y SEMANA SANTA

Por otra parte, Diosdado Cabello destacó que pronto comienza la Semana Santa, pero «nosotros no descansamos, seguimos trabajando todos los días en función del bienestar de nuestro pueblo».

«Estaremos desplegados para que todos los venezolanos disfruten sanamente en familia», dijo.