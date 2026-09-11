ONG reveló que el 98% de familias venezolanas sufren fallas en los servicios básicos una vez por semana

Monitor Ciudad reveló este viernes, 11 de septiembre, el gran porcentaje de familias venezolanas que padecen por fallas de los servicios básicos al menos una vez por semana.

Según el reporte semestral de la Organización No Gubernamental, hasta el 98 % de las familias venezolanas enfrenta fallas en los servicios públicos al menos una vez cada siete días.

Jesús Vásquez, director operativo de Ciudadanía Sin Límites y Monitor Ciudad, explicó que desde que iniciaron estas mediciones en 2019, esta es la primera vez que registran algunas mejoras, aunque insistió en que resultan insuficientes frente a la magnitud de la crisis.

Al referirse al servicio de agua en Caracas y Táchira, detalló: «De esta muestra que hemos tomado en las ciudades de Caracas y Táchira, todas las semanas sufren alguna eventualidad (…) En el caso del agua, el promedio sigue siendo de 58 horas con agua, de las 168, lo que supone un racionamiento constante».

En cuanto al servicio eléctrico, señaló que en Caracas y Miranda los ciudadanos pasan en promedio 1,5 horas semanales sin luz, mientras que en Táchira esa cifra se dispara hasta las 34 y 58 horas semanales.

Sobre el impacto de las fluctuaciones eléctricas en los hogares, indicó que un 7 % de la muestra estudiada ha perdido equipos electrónicos por esta causa.

«Desde el celular hasta la nevera, un costo que no repone nadie», señaló.

Respecto a las fallas en la distribución de gas doméstico, precisó: «La gente puede pasar 15 días y hasta un mes para conseguir una nueva bombona».

PROMESAS INCUMPLIDAS

Desde Carabobo, la dirigente política Albany Colmenares contrastó las promesas del gobierno y sus funcionarios con la realidad que viven los vecinos del estado, donde denunció los apagones superan las ocho horas diarias pese a las promesas del gobernador Rafael Lacava de contar con «las mejores Navidades».

Asimismo, Colmenares alertó sobre las consecuencias económicas de esta situación en una de las regiones industriales más importantes del país.

«Esto afecta la producción, a nuestras pequeñas y medianas industrias, productores y emprendedores», remarcó.

Al referirse a la gestión de las autoridades regionales, fue tajante: «Los carabobeños nos sentimos agotados, nos sentimos desgastados».

FALTA DE AGUA

Jesús Armas, presidente de Ciudadanía Sin Límites y Monitor Ciudad, atribuyó la crisis a la corrupción y falta de experiencia de los funcionarios al frente de las empresas públicas, y señaló que el agua potable es el principal problema en el Área Metropolitana de Caracas.

«Tenemos cortes constantes y esto implica que 60 % del tiempo, en promedio, estemos sin servicios de agua», indicó.

Al advertir sobre el déficit del Sistema Eléctrico Nacional frente a una eventual expansión de la producción petrolera, explicó: «Hay un déficit de, entre 2.000 y 2.5000 megavatios diarios, y, sin embargo, se habla de aumentar la producción petrolera. Cada barril representa 44 kilovatios hora, por lo que un aumento importante en los próximos meses, esto se traducirá en que tendremos que apagar ciudades enteras».

Finalmente, Armas planteó que la solución pasa por combatir la corrupción y convocar a expertos que permitan transparentar la inversión en el sector eléctrico.

«Desde Monitor Ciudad les estamos diciendo que para tener mejores servicios públicos hay que acabar con la corrupción y tenemos que hacer una convocatoria nacional con los mejores expertos para tener claridad megavatio a megavatio el dinero invertido y un plan para construir un sistema de gasoducto (…) Es el momento de hacer un plan para el país que cambie la situación de los servicios públicos», sentenció.