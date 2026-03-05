EN VIDEO: Gobernador de Lara confirmó la muerte de una persona por fiebre amarilla

Una mujer perdió la vida en el estado Lara, específicamente en el municipio Simón Plana, luego de presentar complicaciones de salud debido a la fiebre amarilla.

Luis Reyes Reyes, gobernador del estado Lara, hizo un llamado a la población a vacunarse contra la enfermedad. «Lamentablemente tuvimos un fallecimiento, una señora, por eso para poder hacer el cerco epidemiológico necesitamos vacunar a la mayoría de la población», dijo en declaraciones recogidas por Televen.

«Decidimos no solamente hacer el cerco epidemiológico y vacunar a las familias en el punto donde ocurrió el caso, sino que decidimos hacer vacunación generalizada», añadió el gobernador.

Cabe recordar que para la Semana Santa las autoridades del estado Lara solicitarán a los viajeros la tarjeta de vacunación para poder trasladarse por el estado. El protocolo para los viajeros también estará activo en Barinas, Aragua y Portuguesa.

Los turistas de dichos estados deben recibir la vacuna única al menos diez días antes del viaje. Cabe recordar que se trata de una vacuna que basta con colocarse una sola vez en la vida. No obstante, aquellas personas que hayan perdido su tarjeta de vacunación o no tengan certeza si alguna vez se la colocaron, pueden ponérsela nuevamente sin ningún problema.

SERÍAN TRES FALLECIDOS EN EL PAÍS

El presidente de la Academia Nacional de Medicina, Huniades Urbina, informó horas antes que, de acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud, hasta ese momento había al menos 29 casos y dos fallecidos en el país, por lo que con esta mujer subirían a tres los casos.

Huniades Urbina aclaró que Venezuela es zona endémica y maneja una cobertura del 50% de la población, mientras que lo indicado debería ser el 95%.