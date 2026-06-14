EN VIDEO: Familiares de presos políticos realizaron séptima vigilia frente a la embajada de EEUU e hicieron esta exigencia

Familiares de presos políticos realizaron el sábado por la noche una nueva vigilia frente a la embajada de EEUU para orar y pedir por la liberación de todos los presos políticos e inocentes en cárceles del país.

Se trata de la séptima vigilia frente a la sede diplomática. De acuerdo con una publicación del abogado Eduardo Torres, las personas se agruparon una vez más para rezar por cada familia afectada por la detención injusta de algún ser querido.

«Muchos están durmiendo en sus camas y abrazan a sus hijos, hermanas y mamás. Yo sé que pronto llegará esa bendición para nosotros. Amén», expresó la familiar de uno de los presos políticos.

Otra persona ofreció unas palabras por los niños que se han quedado sin la presencia de sus padres debido a que actualmente están detenidos. «Cada día esos niños piensan en sus padres», apuntó.

La vigilia la acompañaron con fotos, pancartas y velas en medio de la oración, prolongando así la incansable lucha que llevan a cabo desde hace meses por sus familiares.

7ma Vigilia frente a la Embajada de los Estados Unidos. Por las familias que están unidas en sus hogares, por todos los niños que sufren resilentes esperando la Libertad inmediata de todos los presos políticos e inocentes en las cárceles de Venezuela. pic.twitter.com/43O8oTLjAf — Eduardo Torres (@torreseduardoj) June 14, 2026

BALANCE DE PRESOS POLÍTICOS EXCARCELADOS

Un total de 894 presos políticos han resultado excarcelados en Venezuela desde el anuncio oficial del 8 de enero de este año sobre la liberación de un «número importante» de personas, indicó este sábado la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos.

Ese anuncio lo realizó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, pocos días después de que EEUU capturó a Nicolás Maduro, durante una operación militar en territorio venezolano el 3 de enero.

El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que 25 presos políticos salieron de prisión entre el pasado lunes y este viernes, día durante el que salieron 10 de ellos.

Entre los excarcelados del viernes se encuentran siete mujeres, cinco de ellas detenidas el año pasado, incluyendo una joven de 19 años y una exfuncionaria del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) acusada de supuestamente falsificar cédulas de identidad para presuntos «terroristas».