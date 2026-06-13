SNTP denunció agresión contra periodista que cubría campaña electoral de la FCU-UCV y realizó este pedido

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), denunció que el periodista José Mireles, fue víctima de una agresión, mientras cubría un acto de campaña organizado por los candidatos de la plancha encabezada por Rosa Cucunuba, aspirante a la FCU-UCV.

Los hechos ocurrieron la noche de este viernes, según la denuncia del mismo comunicador. Mireles pudo grabar un video donde se ve cómo un simpatizante de la plancha contraria, le arrebató el teléfono, obstaculizando su labor informativa.

“La confrontación electoral no puede traducirse en agresiones contra la prensa. Quienes participan en las elecciones de la FCU deben garantizar condiciones para cubrir la campaña y la jornada electoral sin intimidaciones, obstáculos ni violencia”, publicó el SNTP en su cuenta en X (Twitter).

LA VERSIÓN DE MIRELES

En sus redes sociales, Mireles relató los hechos y destacó que se registraron “mientras brindaba cobertura a una actividad de la opción electoral Elecciones Libres, la cual aspira a los comicios estudiantiles de la UCV”.

Incluso, el comunicador identificó a su agresor como “el abogado Dilan Estrada”, quien “intentó arrebatarme mi equipo celular cuando grababa un altercado entre su persona y la mascota estudiantil ´CajitaUCV´”.

José Mireles dijo que “como periodista he brindado cobertura a elecciones estudiantiles en diferentes periodos”. Agregó que es “lamentable que las diferencias políticas no sean dirimidas por vía democrática (Votos)”.

También expresó que esa “no es la vía que espera el país por parte de la dirigencia política y mucho menos del movimiento estudiantil”.

El Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas también repudió la agresión.

Los gremios han contabilizado, entre enero y mayo 2026, 97 agresiones a la prensa, la indefensión de 6 colegas excarcelados sin libertad plena y las leyes que criminalizan la opinión.