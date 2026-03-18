EN VIDEO: Familiares de presos políticos en el Rodeo celebraron la victoria de Venezuela en plena vigilia

La victoria en el Clásico Mundial de Béisbol le trajo alegría a todos los venezolanos, incluso a los familiares de los presos políticos, que durante las más de dos horas que duró el partido pudieron olvidarse temporalmente del suplicio que están viviendo y disfrutar del regalo que le estaba dando la selección a todo el país.

«En Miami no lo saben, pero en Guatire, en carpitas a la intemperie alrededor de una cárcel de torturas, donde acampan familiares de presos políticos hoy hubo una tregua gracias al béisbol. Seguro la selección de venezolana nunca se va a enterar, pero los humildes familiares de los presos en el Rodeo 1 se prepararon para ver el juego, de manera muy austera. Fue una tregua en esta guerra», comentó la periodista Maryorin Méndez, quien compartió el video en sus redes sociales.

En este sentido, destacó que todos colaboraron para poder ver el partido sin abandonar sus posiciones. «Alguien prestó un televisor pequeño, otro dispuso su teléfono y con una señal de Tiktok pudieron ver a los criollos pegar los hits y darle la vuelta al diamante».

«Durante tres horas, en más de dos meses, no hubo rabia, ni reproche. Quizá no se escuchó en el Loan Depot Park, pero estas familias les gritaban consignas de ánimo, porque de eso saben mucho, les lanzaban bendiciones, besos a la pantalla y les exigían anotar carreras, ¡era una orden!», añadió.

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«Puedo decir que lanzaron uno que otro insulto, fue contra un gringo, creo que se llama Bryce Harper. (Pero Bryce, no te lo tomes personal, les metiste un susto). Aunque bendijeron a todos, García, Acuña y Abreu se llevaron todas las bendiciones que estas madres saben dar. Les mandaron un pedacito de su alma», precisó.

Asimismo, dio a conocer que tras la victoria se podía ver la felicidad nuevamente en sus rostros.

«Al ganar, se sintieron como cerquita de la libertad, como abrazando a su preso. Cantaron el himno a todo gañote y se fueron a dormir. Por una noche, solo por una noche; pensando que la próxima celebración será la de ellos», concluyó.