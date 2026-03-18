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Música, bailes y más: Así fue la épica celebración de los jugadores de Venezuela tras ganar el Clásico Mundial

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
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Venezuela

Entre champaña, música, discursos emotivos y consignas, los jugadores de la selección de Venezuela y cuerpo técnico celebraron la victoria ante los Estados Unidos en el Clásico Mundial.

La celebración postpartido comenzó desde antes de retirarse del terreno de juego. Los jugadores hicieron su característica rueda y empezaron a bailar al ritmo de los tambores, tal como ocurrió tras cada una de las victorias en la justa mundialista.

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Posteriormente, la celebración se trasladó a los camerinos del LoanDepot Park de Miami donde los jugadores de Venezuela sacaron las cornetas, los tambores, las botellas de champaña y con bandera en mano y luciendo el trofeo continuaron con la fiesta.

Además, muchos aprovecharon la oportunidad para inmortalizar el momento posando junto al trofeo de campeón del mundo.

Salvador Pérez, quien ya sabe lo que es ser MVP y campeón de una Serie Mundial (2015),  declaró que la comparación entre el éxito en la MLB y la gloria con la selección nacional es inevitable, pero desigual en sentimientos.

«La Serie Mundial, como todos saben, es uno de los campeonatos más importantes que tiene la Grandes Ligas. Pero cuando tú juegas por tu país, es un poquito más allá», afirmó el receptor estrella.
«Es ese sentimiento, ese país que te vio nacer, que te vio crecer. Los sacrificios que hicieron los padres de uno… por eso esto significa mucho para mí y yo sé que para mi Venezuela también», dijo.
Posteriormente, siguieron con la celebración en los camerinos.

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Finalmente, los jugadores se retiraron del LoanDepot Park con música de Canserbero de fondo, mientras un grupo de fanáticos los despedían con ovaciones, consignas y aplausos.

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