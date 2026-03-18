Música, bailes y más: Así fue la épica celebración de los jugadores de Venezuela tras ganar el Clásico Mundial

Entre champaña, música, discursos emotivos y consignas, los jugadores de la selección de Venezuela y cuerpo técnico celebraron la victoria ante los Estados Unidos en el Clásico Mundial.
La celebración postpartido comenzó desde antes de retirarse del terreno de juego. Los jugadores hicieron su característica rueda y empezaron a bailar al ritmo de los tambores, tal como ocurrió tras cada una de las victorias en la justa mundialista.
Posteriormente, la celebración se trasladó a los camerinos del LoanDepot Park de Miami donde los jugadores de Venezuela sacaron las cornetas, los tambores, las botellas de champaña y con bandera en mano y luciendo el trofeo continuaron con la fiesta.
Además, muchos aprovecharon la oportunidad para inmortalizar el momento posando junto al trofeo de campeón del mundo.
Salvador Pérez, quien ya sabe lo que es ser MVP y campeón de una Serie Mundial (2015), declaró que la comparación entre el éxito en la MLB y la gloria con la selección nacional es inevitable, pero desigual en sentimientos.
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The party is on for Team Venezuela! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/LeqLb8zhK7
— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026
Finalmente, los jugadores se retiraron del LoanDepot Park con música de Canserbero de fondo, mientras un grupo de fanáticos los despedían con ovaciones, consignas y aplausos.
¡ TROFEO EN MANO Y SONANDO CANSERBERO DE FONDO ! 🌎🇻🇪⚾
• Así se retiraba de LoanDepot Park nuestros guerreros tras conseguir el ansiado título del clásico mundial de Béisbol.
¡ VIVA VENEZUELA ! 🔥🇻🇪⚾
📹 Lizcar Valle (IG)#AlSonDeLaLVBP ⚾🇻🇪 pic.twitter.com/S1aeLLR3hN
— Al Son de la LVBP (@AlSonDeLaLVBP) March 18, 2026