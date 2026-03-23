Venezuela

EN VIDEO: Familiares de presos políticos acudieron a la Embajada de EEUU en Caracas para exponer sus casos

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
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Familiar de un preso político acudió a la sede de la embajada de los Estados Unidos en Caracas para consignar un documento en el que pide que cesen las violaciones al debido proceso.

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Maryuri Trejo acudió al lugar para exigir la liberación de su padre, José Gregorio Trejo Figueredo, quien se encuentra detenido en Rodeo I, y señaló que está pidiendo que se revise su caso.

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«Han pasado dos años y no se le ha abierto nada. Está acusado de favorecimiento bélico, traición a la patria, terrorismo, asociación. Es policía del estado Apure. Está detenido desde 2024, hace dos años y un mes», señaló.

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«Hemos hecho reiteradas solicitudes y no nos dicen nada. En la comisión de amnistía aún no nos han dicho nada, probablemente lo han negado como han hecho con muchas otras personas», añadió.

Asimismo, reveló que tras no recibir respuesta por parte de la amnistía se disponía a regresar a Apure cuando se enteró de que familiares de militares y policías acudirían a la embajada norteamericana. «Aquí nos van a recibir el escrito gracias a Dios».

Destacó en el documento todas las arbitrariedades que ha habido en el caso de su padre. «El debido proceso se le ha violentado, ya le corresponde el decaimiento de la medida porque no se le ha celebrado ningún acto, no le han dado apertura a juicio, está en el limbo, no hay pruebas, no hay elementos de convicción», concluyó.

OTRO CASO 

Asimismo, la madre del capitán Marcos Bello, detenido en Ramo Verde, también acudió a la sede diplomática para exponer su caso.

«Tiene siete años detenido y lo acusan de terrorismo y traición a la patria. Le hicieron un juicio viciado, sin testigo y sin pruebas. Y lo condenaron a 30 años de cárcel, sin pruebas de que él estuviera involucrado en el caso Sukhoi en 2019. Junto a él hay otros siete compañeros en las mismas condiciones», comentó.

Resaltó que están esperando que les aprueben la amnistía. «Que le den la libertad porque nada de lo que se le acusa es realidad», expresó.

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