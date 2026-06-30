EN VIDEO: Familia de la actriz Yorgelis Delgado pide personal preparado para rescatarla

Familiares y amigos de la actriz Yorgelis Delgado, recordada por su participación en el programa El club de los tigritos, pidieron este martes rescatistas preparados para localizarla entre los escombros en La Guaira, la zona más afectada por el doble terremoto.

El cantante y productor musical René Velazco difundió en redes sociales un video sobre el caso de Delgado y su padre. A la vez que agradeció la atención que ha ganado el caso, solicitó la presencia de rescatistas en el edificio Coral Beach.

«Todo lo que es equipamiento pesado no se está necesitando porque el edificio está bastante comprometido y es complejo llegar hasta la zona donde están Yorgelis y su mamá», detalló Velazco.

El producto detalló que la familia Delgado requiere de «rescatistas que sepan de la materia, tengan conocimiento o el equipamiento adecuado para poder acceder». «No queremos civiles, no queremos arriesgar vidas humanas», añadió.

PIDEN EMPATÍA

Por otra parte, Delgado solicitó «solidaridad y empatía» de parte de la ciudadanía. «No pueden estar pasando por el edificio para tomarnos fotos y decir que aquí vive Yorgelis. Un poquito de solidaridad. Hay más familiar ahí», acotó.

«Hay muchos más vecinos que están esperando por atención. Se necesita de personal capacitado para poder acceder a las víctimas que todavía quedan», concluyó Velazco.

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#30Jun | Familiares de Yorgelis Delgado pidieron que rescatistas con equipamiento adecuado se trasladen a la zona donde se desplomó el edificio donde vivía la artista para hacer labores de búsqueda y rescate en el estado La Guaira. Video: cortesía pic.twitter.com/gpYKLFWB2b — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 30, 2026



Delgado permanece desaparecida desde la tarde del pasado miércoles, cuando cientos de edificios de La Guaira se vieron afectados por el doble terremoto. Rescatistas extranjeros fueron al lugar, pero no lograron acceder hasta el sector dónde estaría la actriz con su madre.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que hasta este martes, se han contabilizado 1.943 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 10.571 heridos y 15.866 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.