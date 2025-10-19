EN VIDEO: El relato de una abuelita de 101 años que le hizo un favor a la santa Carmen Rendiles

Una abuelita de 101 años de edad, relató como fue que le hizo un favor a la hoy santa Carmen Rendiles, quien le dio clases cuando era una niña.

Gracias al ingenio de su sobrina, quien quiso compartir con el mundo esta anécdota, el inédito recuerdo quedó registardo en un video que ahora cicula por las redes sociales.

En el clip, la joven le pregunta a su abuelita como se sentía haber conocido a una santa, a lo que la mujer llamada Mercedes le replicó de inmediato: «Haber tenido trato con un santa y que la santa et pidiera un favor a ti».

La abuelita recibió clases de catecismo por parte de Rendiles, cuando esta era simplemente la «hermanita Carmen», hasta que cumplió 14 o 15 años. De hecho la religosa fue la encargada de prepararla para la primera comunión.

Asimismo, recordó que la madre Rendiles era muy dulce y tierna. «Ella todo era dulzura y bondad. Era una santa», puntualizó doña Mercedes antes de recordar la prótesis que usaba.

«Hacia de todo, cosía, cocinaba, de todo. Ese brazo no le impedía a ella nada», enfatizó doña Mercedes.

AYUDÓ A SACAR DE PRISIÓN A SU HERMANO

La abuelita recordó como cuando apenas tenía siete años, la entonces hermana Carmen le pidió un favor.

«Ella me llamó un día. ‘Ven acá mucháchita, yo quiero hablar contigo. Yo sé que tu papá tiene una buena relación con el general (Juan Vicente) Gómez’ (…) Mi papá fue el comisionado para ir a Londres para traer la compañía Shell Caribbean, la primera compañía petrolera que hubo en Venezuela y eso lo sabía ella», relató.

«Me dijo, ‘como tu papá tiene una buena relación con Gómez, yo te voy a pedir que hables con él para que el le pida al general Gómez que suelten a mui hermano Pancho, que está preso en la rotunda'», precisó Mercedes.

«Bueno yo hablé con mi papá, y el me dijo ‘bueno vamos el domingo’vamos a Maracay, que no hay que pedirle cita la general porque él está todos los domingos en el zoológico de las Delicias’. Y así fue, fuimos directamente al zoológico de las Delicias», recordó la ancianita.

Destacó que el pedido fue exitoso, pero el hermano de la madre Carmen, terminó siendo enviado a Costa Rica.

Por último, al ser cuestionada por su sobrina sobre como se sentía el haberle hecho un favor a una santa, fue contundente. «Que me uqeda grande», sentenció.