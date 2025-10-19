«Dios dispuso que falleciera de ese modo»: Nieta del hombre que atropelló a José Gregorio recordó emotiva carta escrita por familiares del santo venezolano

Tamara Bustamante, nieta del hombre que manejaba el vehículo que atropelló y ocasionó la muerte del entonces Dr. José Gregorio Hernández, recordó una carta que los familiares del ahora santo venezolano le enviaron a su abuelo.

Así lo dio a conocer durante una entrevista ofrecida a los periodistas Carlos Acosta y Jessica Morales de TVV Noticias.

Asimismo, la mujer aseguró que su familiar, el odontólogo Fernando Bustamante y el célebre doctor de los pobres eran amigos y colegas, unidos por la vocación médica, y una amistad tan cercana que el hombre planeaba nombrar padrino de uno de sus hijos a José Gregorio.

No obstante, el terrible accidente ocurrido el 29 de julio de 1919, que fue provocado por un infortunado cruce entre un tranvía y el vehículo de Bustamante, destruyó al abuelo de la declarante, quien afirmó que este «nunca volvió a ser el mismo».

QUÉ DECÍA LA CARTA

Los periodistas que hacían la entrevista dieron lectura a la carta, que tenía fecha del primero de agosto de 1919.

En la misiva, los hermanos de José Gregorio, José Benigno y César Hernández, pidieron al tribunal no castigar al joven Bustamante.

En este sentido, señalaron estar convencidos de que la muerte del santo venezolano se produjo por un accidente fortuito, por lo que exculparon al joven conductor.

“Dios, en sus altos designios, dispuso que el Dr. Hernández falleciera de ese modo”, advirtieron los hermanos de José Gregorio al tribunal.

Aquella manifestación de fe y perdón se transformó en un testimonio histórico de la misericordia cristiana en la que siempre vivió el nativo de Isnotú y que le permitieron formar parte de la idiosincrasia venezolana.

Por último, la mujer reveló además un sueño que tuvo su abuelo con José Gregorio, mientras se la pasaba atormentado por la culpa.

En el mencionado sueño, el nuevo santo venezolano quiso alivianar su pena y le aseguró que eso «tenía que pasar” y al despedirse lo bendijo a él y a su familia “hasta la quinta generación”. Desde entonces el hombre halló la paz.

Definitivamente una historia de reflexión y perdón, que dan cuenta la calidad de persona quien, junto a la madre Carmen Rendiles, se convirtieron en los primeros santos en la historia del país.