Venezuela

«Dios dispuso que falleciera de ese modo»: Nieta del hombre que atropelló a José Gregorio recordó emotiva carta escrita por familiares del santo venezolano

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Nieta del hombre que atropelló a José Gregorio reveló emotiva carta
Foto: Composición

Tamara Bustamante, nieta del hombre que manejaba el vehículo que atropelló y ocasionó la muerte del entonces Dr. José Gregorio Hernández, recordó una carta que los familiares del ahora santo venezolano le enviaron a su abuelo.

Contents

Así lo dio a conocer durante una entrevista ofrecida a los periodistas Carlos Acosta y Jessica Morales de TVV Noticias.

Leer Más

apagones
Alertan sobre incremento de apagones en el país: Hasta noviembre se han registrado 122.310 fallas
Saab anunció que llevarán hasta Unicef el caso de la niña venezolana de dos años «secuestrada» por EEUU
Sigue el aumento de la canasta alimentaria, se necesitan 40,5 salarios mínimos para comprarla

Asimismo, la mujer aseguró que su familiar, el odontólogo Fernando Bustamante y el célebre doctor de los pobres eran amigos y colegas, unidos por la vocación médica, y una amistad tan cercana que el hombre planeaba nombrar padrino de uno de sus hijos a José Gregorio.

No obstante, el terrible accidente ocurrido el 29 de julio de 1919, que fue provocado por un infortunado cruce entre un tranvía y el vehículo de Bustamante, destruyó al abuelo de la declarante, quien afirmó que este «nunca volvió a ser el mismo».

QUÉ DECÍA LA CARTA

Los periodistas que hacían la entrevista dieron lectura a la carta, que tenía fecha del primero de agosto de 1919.

En la misiva, los hermanos de José Gregorio, José Benigno y César Hernández, pidieron al tribunal no castigar al joven Bustamante.

En este sentido, señalaron estar convencidos de que la muerte del santo venezolano se produjo por un accidente fortuito, por lo que exculparon al joven conductor.

“Dios, en sus altos designios, dispuso que el Dr. Hernández falleciera de ese modo”, advirtieron los hermanos de José Gregorio al tribunal.

LEA TAMBIÉN: INAUGURARON EN CARABOBO LA ESTATUA MÁS GRANDE DE JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ, LA HIZO ESCULTOR DE TAN SOLO 15 AÑOS

Aquella manifestación de fe y perdón se transformó en un testimonio histórico de la misericordia cristiana en la que siempre vivió el nativo de Isnotú y que le permitieron formar parte de la idiosincrasia venezolana.

Por último, la mujer reveló además un sueño que tuvo su abuelo con José Gregorio, mientras se la pasaba atormentado por la culpa.

En el mencionado sueño, el nuevo santo venezolano quiso alivianar su pena y le aseguró que eso «tenía que pasar” y al despedirse lo bendijo a él y a su familia “hasta la quinta generación”. Desde entonces el hombre halló la paz.

Definitivamente una historia de reflexión y perdón, que dan cuenta la calidad de persona quien, junto a la madre Carmen Rendiles, se convirtieron en los primeros santos en la historia del país.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO: Activista venezolana intentó entregar carta al papa León XIV firmada por más de 10.000 personas, esto le piden
VIDEO: Activista venezolana intentó entregar carta al papa León XIV firmada por más de 10.000 personas, esto le piden
Mundo
Batería explotó dentro de un avión y desató el caos en sus 160 pasajeros
Pánico en el aire: Batería explotó dentro de un avión y desató el caos en sus 160 pasajeros
Mundo
El relato de una abuelita de 101 años que le hizo un favor a la santa Carmen Rendiles
EN VIDEO: El relato de una abuelita de 101 años que le hizo un favor a la santa Carmen Rendiles
Venezuela