EN VIDEO: El milagroso rescate de Hernán Gil, el vigilante atrapado bajo los escombros de un centro comercial en La Guaira

Luego de ocho días de los trágicos terremotos que devastaron a Venezuela, organismos de rescate siguen en busca de milagros para sacar a más sobrevivientes de edificios derrumbados.

Y tal es el caso de Hernán Gil, a quién lograron sacar durante la mañana de este jueves tras permanecer más de una semana atrapado bajo los escombros.

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¡Hernán está afuera! Tras 114 horas de esfuerzo ininterrumpido y más de siete días después de los terremotos, Hernán ha sido rescatado y ya se encuentra en una ambulancia de la Cruz Roja Venezolana. ¡Lo hemos logrado! pic.twitter.com/NQDwDljrvj — Benemérita Cruz Roja Costarricense (@CruzRojaCRC) July 2, 2026

Gil de 43 años trabajaba como vigilante en el centro comercial Galerías Plaza Grande ubicado en Catia La Mar, al momento del terremoto. Cuando empezó el movimiento telúrico se encontraba dentro de una caseta en uno de los sótanos, por lo que logró sobrevivir.

En las imágenes se aprecia la celebración de los rescatistas de distintas nacionalidades. Hernán Gil, padre de dos niños, estaba atrapado en el centro comercial Galerías Playa Grande. Video: @El_Noticiero pic.twitter.com/ELSPw4DNzn — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 2, 2026

No fue hasta el domingo cuando un rescatista lo escuchó por primera vez luego de haber estado cuatro días en completa oscuridad bajo los escombros.

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No obstante, el rescate resultó sumamente complicado. Aunque el vigilante se salvó por estar en un sótano, esto dificultó también severamente la operación y es que encima del centro comercial cayó otro edificio, por lo que tenían que excavar a través de dos estructuras para poder alcanzarlo.

Aunque el rescate se extendió por varios días, lograron hacerle llegar varios implementos a través de un pequeño orificio. En el operativo participaron de manera activa voluntarios venezolanos, así como rescatistas de Chile y México.

Incluso a través de una cámara pudieron observar cómo se encontraba.

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El caso de Gil trascendió a otros países e incluso el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, estaba siguiendo muy de cerca lo que ocurría.