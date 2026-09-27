EN VIDEO: El mensaje viral que le enviaron a Donald Trump durante protesta en Cojedes

Vecinos del sector San José de Mapuey, ubicado en el municipio San Carlos del estado Cojedes, trancaron la autopista José Antonio Páez la tarde del sábado 26 de septiembre como medida de protesta ante los extensos apagones de al menos seis horas diarias que azotan a la entidad.

«Para que el presidente Donald Trump diga que así bailamos los venezolanos», exclamó con molestia una de las ciudadanas que participaba en la manifestación, según se aprecia en un video difundido en las redes sociales.

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De acuerdo al reporte del periodista Héctor Nuno González, los manifestantes obstaculizaron el paso de vehículos al quemar cauchos. La situación cobró mayor tensión cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) intentaron retirar los neumáticos, algo que impidieron los ciudadanos.

"Que sepa Donald Trump que así bailamos los venezolanos". Parte de lo que decía la gente en una protesta en Cojedes por los problemas eléctricos. Video de la transmisión que hicimos en #TikTok #SinLuz pic.twitter.com/Ug10fHoXiS — Héctor Nuno González (@NunoGonzalezVV) September 27, 2026

«Estamos protestando pacíficamente… La Guardia se está metiendo con el pueblo», expresó otra de las mujeres que estaba en el sitio protestando.

En el transcurso del bloqueo de la autopista, los locales increparon al gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez, quien acudió al lugar para intentar calmar los ánimos. Al mismo tiempo, admitió que los cortes de luz en la entidad rondan las seis horas diarias.

Sin embargo, la comunidad rechazó sus explicaciones y criticó la disparidad en la distribución del fluido eléctrico en comparación con otras zonas del país, como Caracas.

#27Sep #Cojedes #Protestas #SinLuz

Residentes del sector San José de Mapuey bloquearon la autopista José Antonio Páez en el estado Cojedes en protesta por los severos y continuos apagones que afectan a la comunidad. Durante la manifestación, el gobernador regional Alberto… pic.twitter.com/6RdwjdBCrU — Reporte Ya (@ReporteYa) September 27, 2026

SIN SEÑALES DE UNA SOLUCIÓN RÁPIDA A LOS CORTES

Esta ola de protestas no es exclusiva del estado Cojedes. En distintas entidades del país como Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Guárico, entre otros, también han salido a las calles para rechazar los extensos cortes de luz que se prolongan entre seis y ocho horas diarias, en algunos casos incluso de dos bloques.

En torno a esta problemática, el aspecto más preocupante es que no se vislumbra una solución a corto plazo contra los apagones. El presidente de Corpoelec, Juan Crisóstomo Fernández, reconoció que «tomará tiempo» cubrir la demanda eléctrica del país.

«Tenemos un plan estructural donde tenemos que cruzar la demanda con la generación. Eso lo vamos a alcanzar. ¿Vamos a tardar un tiempo? Sí, porque hay una situación mundial con los repuestos, que si usted hoy quiere reparar una máquina de generación los tiempos de entrega están por encima de un año», alegó.