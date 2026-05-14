Venezuela

EN VIDEO: El incómodo momento que se vivió en el programa de Diosdado Cabello tras inesperada petición de un invitado

Angel David Quintero
Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Cabello

Un momento inusual se vivió en el programa Con el Mazo Dando del ministro de Interior, Diosdado Cabello, cuando un invitado de la izquierda de Colombia interrumpió para pedir que se relancen las campañas por la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

«Quiero decir que no hemos visto o hemos visto muy débil la campaña por la libertad de Cilia y Nicolás. Tenemos que relanzar la campaña», comentó Manuel Caicedo Paz.

- Publicidad -
Ad image

«Tampoco veo, o se ha ido abandonando la gravedad del tres de enero. Eso se ha ido quedando en conversaciones, pero es un hecho que tenemos que levantarlo y volverlo a posicionar. Pido que con el partido tratemos ese tema y busquemos un momento a ver cómo relanzamos la campaña», añadió ante la sorpresa de todos los presentes.

LEA TAMBIÉN: ¿CUÁNTO DEBERÍA COSTAR LA HORA DE ESTACIONAMIENTO Y QUÉ PASARÁ CON LOS «CUIDADORES» INFORMALES? ESTA ES LA PROPUESTA QUE MANEJA LA AN

Tras esta intervención, Cabello aseguró que los esfuerzos no han cesado por la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

«Aquí en Venezuela nosotros seguimos con la campaña. Nuestra meta, siempre, desde el primer momento es que Cilia y Nicolás regresen. Y hemos dado batallas que a veces tenemos que hacerlas en silencio. En silencio hemos tenido que dar batallas», acotó.

Asimismo, destacó que desde Colombia pudieran haber otras percepciones de lo que ocurre en Venezuela.

«Pudieran algunos normalizar en Colombia lo ocurrido el 3 de enero, pero para nosotros no. Venezuela es un país de paz y que cayeran bombas una noche, sobre todo en Caracas, terrible. Para nosotros es razón de reflexión todos los días. Por eso hablaba de las distintas posiciones. Lo que tú digas o hagas puede causarle daño a un colectivo, entonces hay que tener puntería», concluyó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

hacklinkJojobet GirişFree Pornivermectin tabletStarzbetStarzbetStarzbetfapdexmeritbetjojobetCasibom GirişholiganbetbetgraymeritbetholiganbetKingroyal girişJojobet GirişcasibomHoliganbetStarzbetkavbetgalabetHoliganbetJojobetJojobetHoliganbetJojobet GirişJojobet GirişCasibomHoliganbetjojobetjojobetcasibomcasibomHoliganbet