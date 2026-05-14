EN VIDEO: El incómodo momento que se vivió en el programa de Diosdado Cabello tras inesperada petición de un invitado

Un momento inusual se vivió en el programa Con el Mazo Dando del ministro de Interior, Diosdado Cabello, cuando un invitado de la izquierda de Colombia interrumpió para pedir que se relancen las campañas por la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

«Quiero decir que no hemos visto o hemos visto muy débil la campaña por la libertad de Cilia y Nicolás. Tenemos que relanzar la campaña», comentó Manuel Caicedo Paz.

«Tampoco veo, o se ha ido abandonando la gravedad del tres de enero. Eso se ha ido quedando en conversaciones, pero es un hecho que tenemos que levantarlo y volverlo a posicionar. Pido que con el partido tratemos ese tema y busquemos un momento a ver cómo relanzamos la campaña», añadió ante la sorpresa de todos los presentes.

Tras esta intervención, Cabello aseguró que los esfuerzos no han cesado por la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

«Aquí en Venezuela nosotros seguimos con la campaña. Nuestra meta, siempre, desde el primer momento es que Cilia y Nicolás regresen. Y hemos dado batallas que a veces tenemos que hacerlas en silencio. En silencio hemos tenido que dar batallas», acotó.

«Con el Mazo Dando» porque durante su transmisión del día de ayer, uno de los asistentes al programa, le afirmó que Diosdado Cabello que estaba viendo “muy débil” la campaña para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia. Además, argumentó que “se ha ido abandonando” la… pic.twitter.com/QEW3oBic0o — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) May 14, 2026

Asimismo, destacó que desde Colombia pudieran haber otras percepciones de lo que ocurre en Venezuela.

«Pudieran algunos normalizar en Colombia lo ocurrido el 3 de enero, pero para nosotros no. Venezuela es un país de paz y que cayeran bombas una noche, sobre todo en Caracas, terrible. Para nosotros es razón de reflexión todos los días. Por eso hablaba de las distintas posiciones. Lo que tú digas o hagas puede causarle daño a un colectivo, entonces hay que tener puntería», concluyó.