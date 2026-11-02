«El país está por encima de un partido»: Piero Maroún habló sobre la tarjeta de la MUD y unas posibles elecciones

El secretario de organización de Acción Democrática, Piero Maroún, pidió este lunes construir la unidad opositora en torno a la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática.

«Nosotros tenemos seis años trabajando con la tarjeta de la MUD, la de la manito, y lo queremos seguir haciendo. Venezuela está por encima del partido: no podemos privilegiar ni la tarjeta ni el partido por encima de los intereses del país», acotó.

Asimismo, indicó que «no se trata de pelearse por una tarjeta, sino de entender que la unidad juega un papel indispensable. Acción Democrática entendió que Venezuela está por encima del partido y no podemos privilegiar unas siglas sobre los intereses de la gente».

Durante una entrevista ofrecida al periodista Román Lozinski, señaló que «la recuperación institucional de Venezuela requiere la consolidación de un acuerdo de unidad nacional sólido que responda a los problemas cotidianos de la ciudadanía».

Destacó que «la auténtica representación democrática no reside en los símbolos legales otorgados por los tribunales, sino en la dirigencia que mantiene el contacto directo con la militancia y las comunidades».

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Además, apuntó que «con los que hoy están en el poder no va a haber mejoría porque no hay confianza para invertir. Es necesario un proceso de elecciones presidenciales que aclare el panorama político».

Piero Maroún también respaldó la postura de María Corina Machado y afirmó que «para gobernar tienes que entenderte con muchos factores… Tienes que darle garantías a la otra parte para que podamos realmente entendernos y avanzar hacia un país con tranquilidad».