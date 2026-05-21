EN VIDEO: Diosdado Cabello respondió a quienes llaman «traidora» a Delcy Rodríguez

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, respondió este miércoles a los sectores que han criticado y llamado «traidora» a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Cabello encabezó una actividad desde la Escuela Internacional de Liderazgo de la Juventud Antonio José de Sucre, en el estado Miranda. Durante su alocución, defendió las acciones emprendidas por la mandataria encargada.

«No se imaginan por lo que ha pasado. No se imaginan. El carácter y Jorge (Rodríguez) y yo detrás de ella para que no mande a un gentío para el caraj*. Y lo digo con respeto, no con reclamo. Lo seguiremos haciendo», agregó Cabello.

El también ministro de Interior y Justicia sostuvo que hay que «ayudar» a Delcy Rodríguez en su gestión. En tal sentido, sostuvo que quienes acusan a la presidenta de «traidora» buscan generar divisiones entre las filas del oficialismo.

«¿Cuál es el objetivo de acusar a Delcy de traidora? Dividir a la revolución bolivariana (…) Mientras ellos nos vean como un bloque lo pensarán, pero si nos ven divididos y en pedacitos, nos van comiendo de a poquito», añadió Cabello.

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CABELLO PIDE «UNIDAD»

Frente a distintos delegados juveniles del oficialismo, Cabello insistió en la necesidad de mantener la unidad entre el oficialismo. Por tanto, instó a las nuevas generaciones a mantener «lealtad».

«Manténganse unidos en cualquier circunstancia, en cualquier momento. No permitan que alguien venga a dividirlos. Un dirigente de la juventud no es para que ande en un carrote ahí, no, no, eso no es así», aseveró Cabello.

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Las declaraciones de Cabello se dieron mientras que el gobierno de Rodríguez busca ampliar las relaciones comerciales con Estados Unidos. Tras los hechos del 3 de enero, la mandataria restableció relaciones diplomáticas con Washington y ha tenido reuniones con funcionarios de la Administración de Donald Trump.